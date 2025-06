VUČIĆ O SNIMCIMA BLOKADERA TERORISTA I PLANU ZA DRŽAVNI UDAR: Srbija će biti stabilna, mirna i ljudi ne treba da se sekiraju

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić poručio je danas povodom objavljenih snimaka o pripremanju nasilja za Vidovdan da će država da radi svoj posao i da će Srbija biti stabilna i mirna kao i da građani ne treba da brinu, osim onih koji misle da sprovode nasilje.

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ/

- Znam da ima mnogo zabrinutih ljudi, video sam da je bukvalno cela Srbija gledala taj program, prosto neverovatno koliko je to pažnju izazvalo, dugo to nisam video, ali mi ćemo da uradimo svoj posao, Srbija će biti stabilna, mirna i ljudi ne treba da se sekiraju. Osim onih koji misle da nasilje provode, na njihovom mestu mnogo bih se sekirao - istakao je Vučić.

On je posle otvaranja Međunarodnog foruma studenata "Sloboda i suverenost naroda u 21. veku" tako odgovorio na pitanje novinara da prokomentariše to što je sinoć na više televizija prikazan snimak na kome se čuje kako odbornik "Novog lica Srbije" u skupštini Kraljeva Ivan Matović, koji je uhapšen, navodi da se "u subotu ide na Ćacilend" i šta će država dalje učiniti.

- Video sam - država će da radi svoj posao - poručio je Vučić.

Rekao je da su tu tri stvari važne:

- Prva je ta da državni organi učine preventivno sve što je neophodno da bi se sprečili teži oblici nasilja. Druga stvar koju smo mogli da vidimo i koja je od izuzetno značaja to je da se sve na kraju krajeva svodi na nasilje. Da li će da upadaju u park da tuku stvarne studente, da li će da zauzimaju državne institucije, da li će da zauzimaju i ruše Ekspo, Gazelu ili bilo šta, sve je nasilje".

Foto: TV Pink Printskrin

Vučić je rekao da je treća stvar izuzetno važna, a to je da smo videli šta govori jedan čovek koji je potpredsednik stranke koja govori da je navodno "novo lice Srbije".

- Sačuvaj Bože, ako je to novo lice Srbije, nosi pištolj sa sobom koji nema serijski broj, odnosno izbrisan serijski broj. Takvo oružje služi samo za likvidacije, služi samo za izvršenje najtežih krivičnih dela. Znate kada nađete čoveka sa pištoljem za koji ima dozvoljeni serijski broj, on ga nosi iz neke lične nesigurnosti zbog potrebe da zaštiti sebe, porodicu, ali on ne planira da izvrši krivična dela. Ako nosite s izbrisanom serijskim brojem, vi planirate da izvršite najteže krivično delo. Tako da ja mislim da je ljudima sada sve jasno i sve ono što smo govorili da je nasilje njihovo krajnje ishodište i obojena revolucija, da nikakve veze to ni sa pravdom ni sa svim onim što je traženo posle 1. novembra nema - naveo je Vučić.

Primetio je da je dovoljno da se pogleda šta se desilo u Austriji i slučaj u Gracu, gde postoji direktna odgovornost države.

- Ali niko na ulice nije izašao. U Hrvatskoj gde je devet ljudi ubijeno, pa nikom ništa. Imate u mnogim drugim zemljama, neću da govorim o slučaju u Severnoj Makedoniji, pa nikom ništa - rekao je Vučić.

Dodao je da je za razliku od toga, kod nas to finansirano spolja i u tom smislu krivično pravno drugačije nego u svim drugim slučajevima.

- Tako da je jasno ljudima o čemu se radi i da smo još u decembru kada smo govorili bili u pravu - naveo je Vučić.