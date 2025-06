Valentina Arsić Arsenijević, profesorka Medicinskog fakulteta, rekla je da ismejavanje studenata u Pionirskom parku, ismejavanje učenja, vodi ka degradaciji univerziteta i da to rade neprijatelji Srbije.

Foto: Printskrin

- Svi ti spinovi o studentima koji žele da uče, to deluje pežorativno, da je učenje samo po sebi smešno...dakle, oni ismejavaju te studente u Pionirskom parku. Dakle, stvara se u društvu jedna degradacija samog univerziteta i samog učenja i to rade oni koji su neprijatelji Srbije, ne koji su neprijatelji vlasti, to treba razgraničiti jer upravo u tom socijalnom inženjeringu oni poistovećuju državu sa trenutnom vlašću. Ali interese države Srbije podrediti nečemu, to je ozbiljan problem koji nas vodi gubitku državnosti!"

PROFESORKA: "Ismejavanje studenata u Pionirskom parku, ismejavanje učenja, to vodi ka degradaciji univerziteta i to rade NEPRIJATELJI SRBIJE!"



Valentina Arsić Arsenijević - profesorka Medicinskog fakulteta:



"Svi ti spinovi o studentima koji žele da uče, to deluje pežorativno,… pic.twitter.com/PiwJ2jBW9v — Detektor laži (@LaziDetektor) June 15, 2025