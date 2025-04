ČLANOVI INICIJATIVNOG ODBORA POKRETA NA SVENARODNOM SKUPU: Potrebna nam je sloga i ljubav, da Srbija opet bude jedinstvena

ČLANOVI Inicijativnog odbora Pokreta za narod i državu nalaze se na svenarodnom skupu u Beogradu gde su govorili o značaju budućeg Pokreta za narod i državu

Novosti

O osnivanju novog pokreta za govorio je prof. dr Goran Stanojević, jedan od inicijatora, i otkrio zbog koga je on ušao u ovu inicijativu.

- Mislim da je pokret sabornost, ljubav prema državi, i ono što nam je uvek nedostajalo malo - sloga. Pokušaj da dijalogom dođemo do sloge, upravo zbog različitih mišljenja. To je ono zbog čega smo pokrenuli ovaj narodni pokret, i ako Bog da, danas će da dobije i ime. Jednostavno, mi moramo da razgovaramo jednI s drugima. Sloga nam je potrebna, i ljubav. Mi smo braća, da li živeli u Bosni, Republici Srpskoj, Crnoj Gori, svi smo jedan narod, i kako nam je ostavio Sveti Sava, samo sloga Srbina spašava - rekao je Stanojević.

Novosti

Na pitanje koji je njegov favorit za ime pokreta, on kaže da je to "Pokret za Srbiju".

- Mislim da to dovoljno govori za sve koji žele da uđu i da se bore za Srbiju.

On je dodao da u pokret ulazi i zbog svoje unuke koju je poveo na sabor, kao i zbog svih mladih.

Prof. dr Boris Bratina: Ovo je mnogo važno za naš narod!

Na svenarodnom saboru „Ne damo Srbiju“ u Beogradu, prisutnima se obratio i prof. dr Boris Bratina, koji je u svom govoru naglasio duboko značenje okupljanja, upoređujući ga sa filozofskim idejama koje vekovima oblikuju društva.

"To se zove praktična filozofija. Nisam ja prvi mnogo bolji, mnogo slavniji od mene su to pre uradili recimo veliki Platon koji je pokušao svoju državu da ostvari negde. Ja sam samo srećan jer mogu da učestvujem u ovome što je nešto mnogo važno za naš narod", rekao je prof. dr Boris Bratina.

Novosti

"Potrebno je da ljudi progovore normalnim jezikom, svi političari imaju na neki način, naravno osim predsednika jer je on čudesan čovek jer ima neverovatne verbalne sposobnosti. Mnogi se ustručavaju da govore, običan čovek je kukavica, a mi smo se ovde skupili kao oni koji smeju da kažu šef nije u pravu To je potrebno svima nama da se ljudi oslobode, Neka vrsta nove građanske kulture", dodao je prof. dr Boris Bratina na svenardonom skupu u Beogradu.

Beriša: Moguće je živeti u Srbiji, biti drugačije i vere i nacije, ali poštujte Srbiju i ona će poštovati vas

Demo Beriša nalazi se u Inicijativnom odboru za osnivanje Pokreta koji je najavio predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, a on je govorio o današnjem saboru i njegovom favoritu za ime Pokreta koje će biti obelodanjeno.

- Sigurno lep dan, lep povod, istorijski dan, Srbija će u ponedeljak biti nova, sa novim idejama, novom budućnošću, lepa, zdrava i jedinstvena. Dokaz da je to tako je i moje prisustvo. Izuzetno sam počastvovan što sam jedan od manjina koji je ušao u Inicijativni odbor. Sigurno u Srbiji ima mesta za sve koji je doživljavaju kao svoju državu - ocenio je Beriša.

- Moguće je živeti u Srbiji, biti drugačije i vere i nacije, ali poštujte Srbiju i ona će poštovati vas. Pokret po meni treba da se zove Pokret za narod i otadžbinu, jer je to nešto što je nepromenjivo, nešto što je budućnost i večnost.

O predlozima koje je najavio predsednik Vučić, Beriša kaže da danas prisustvujemo jednom malom referendumu, te da predsednik sluša građane i da će ih slušati i večeras.

Prof. dr Svetlana Miletić Drakulić: Ljudi su raspoloženi i znaju gde su došli

Na svenarodnom skupu „Ne damo Srbiju“ u Beogradu, profesorka sa Medicinskog fakulteta u Kragujevcu, prof. dr Svetlana Miletić Drakulić, istakla je svoju posvećenost podršci Srbiji i njenom daljem razvoju.

"Ja sam ovde došla sa porodicom da pružimo podršku i da pošaljemo poruku da je Srbija jedinstvena i da je slobodna i demokratska zemlja. Pozivam sve ljude da se pridruže pokretu, posebno ljude koji svojim znanjem i iskustvom mogu da pomognu da Srbija dalje napreduje", rekla je prof. dr Svetlana Miletić Drakulić.

Novosti

"Ja sam redovni profesor na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu i ja zaista pozivam studente da se vrate obrazovanju i nauci jer samo tako mogu da pomognu sebi i dalje da napreduju i da pomognu svojoj zemlji", dodala je.

Na pitanje da li je iznenađena prisustvom mladih na skupu, profesorka je odgovorila sa sigurnošću, ističući da je uloga mladih u budućnosti Srbije neprocenjiva:

"Nisam, zaista mislim da im je ovde mesto. Mislim da su deca, da očekuju povratak u škole i fakultete i da su željni da nastave obrazovanje", rekla je prof. dr Svetlana Miletić Drakulić.

"Vrlo je opušteno, vidi se da su ljudi slobodni i raspoloženi i znaju gde su došli", dodala je.

Arsović: Očekujem sve najbolje i za pokret, a i za samu Srbiju

Profesor dr Nenad Arsović, direktor Klinike za otorinolaringologiju (ORL) Kliničkog centra Srbije i jedan od inicijatora novog Pokreta koji je najavio predsednik Vučić, prisustvuje svenarodnom skupu.

Novosti

- Drago mi je da sam član Inicijativnog odbora, da to nisam pogrešio i to ovaj veličanstveni skup pokazuje. Mi smo imali sastanak 23. marta i, na moje iznenađenje, sve se veoma brzo razvija, i to pokazuje ovoliki narod koji se okupio. Ja sam stvarno iznenađen. Poseban cilj, zašto sam ja pristupio pokretu, je moja želja da Srbija ponovo postane jedinstvena, da prestanu ove polarizacije u društvu i da se pojavi nova snaga koja će moći da nastavi sa strategijom državnog vrha koji imamo. Očekujem sve najbolje i za Pokret, a i za samu Srbiju - kazao je Arsović.