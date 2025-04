ZAR JE MOGUĆE DA SI NA TAKO NISKE GRANE PAO DRAGANE: Terzić, Jovanov, Nikolić, Đurić i Đukanović odgovorili Đilasu

Poslanici Milenko Jovanov, Nevena Đurić Nikitović i Milica Nikolić, kao i član Predsedništva Srpske napredne stranke Miloš Terzić i advokat Vladimir Đukanović oglasili su se povodom najnovijih napada Dragana Đilasa na predsednicu Narodne skupštine Anu Brnabić.

- Gnjido, tebe je ono žena prijavila jer si kao krvolok kidisao na nju, pred decom? E, lažovčino bedna! Ni to, ni one lažne suzice za kameru, ne možeš da sakriješ! Svi videli, sve znamo. A što se tiče porodice Vučić - ti bi, najveća srpska sramoto, trebao da ustaneš kad ih pominješ - rekla je potpredsednica GO Srpske napredne stranke Nevena Đurić Nikitović.

Gnjido, tebe je ono žena prijavila jer si kao krvolok kidisao na nju, pred decom? E, lažovčino bedna! Ni to, ni one lažne suzice za kameru, ne možeš da sakriješ! Svi videli, sve znamo. A što se tiče porodice Vučić - ti bi, najveća srpska sramoto, trebao da ustaneš kad ih pominješ! https://t.co/zRaC6S509t — Nevena Đurić Nikitović (@Nevena_Djuric93) April 3, 2025



- Koliko si jadan, lopovčino, kada svoju frustraciju, zbog neuspele obojene revolucije, lečiš tako što napadaš porodice. A, šta i očekivati od nasilnika koji je već napao svoju, onda kada si pretukao ženu i tasta! Brata jedino nisi, poštedeo si ga od batina da bi ti čuvao stanove - izjavila je na društvenoj mreži Iks, Milica Nikolić.

Koliko si jadan, lopovčino, kada svoju frustraciju, zbog neuspele obojene revolucije, lečiš tako što napadaš porodice.

A, šta i očekivati od nasilnika koji je već napao svoju, onda kada si pretukao ženu i tasta!

Brata jedino nisi, poštedeo si ga od batina da bi ti čuvao stanove! https://t.co/jTMiuQsAF7 — Milica Nikolić (@MilicaRNikolic) April 3, 2025

- Eto. I to je lider opozicije... Politiku ne ume da osmisli. Stranku ne ume da napravi. Zato radi ono što ume, što mu karakter i inteligencija nameću i misli da ovo odvratno, pomahnitalo vređanje, laganje, tračarenje i ogovaranje predstavi kao vođenje politike. I onda se čudi što ne može da pobedi ni na izborima za kućni savet - rekao je Milenko Jovanov.

Eto. I to je lider opozicije...



Politiku ne ume da osmisli.



Stranku ne ume da napravi.



Zato radi ono što ume, što mu karakter i inteligencija nameću i misli da ovo odvratno, pomahnitalo vređanje, laganje, tračarenje i ogovaranje predstavi kao vođenje politike.



I onda se čudi što… https://t.co/F3yvOH7a4U — Milenko Jovanov (@MilenkoJovanov) April 3, 2025

- Lažovčino i bedo ljudska, tebe su članovi tvoje porodice prijavili za nasilje. Vučićevu porodicu napadaš, jer njihovom dehumanizacijom priželjkuješ da neko odradi Zvicerov prljavi posao, pošto vam je ulična revolucija po licenci Srđe Popovića propala. A savršeno se uklapaš sa Dinkom - odgovorio je Terzić.

Lažovčino i bedo ljudska, tebe su članovi tvoje porodice prijavili za nasilje.

Vučićevu porodicu napadaš, jer njihovom dehumanizacijom priželjkuješ da neko odradi Zvicerov prljavi posao, pošto vam je ulična revolucija po licenci Srđe Popovića propala.

A savršeno se uklapaš sa Dinkom. https://t.co/LkBOWBEtC5 — Miloš Terzić (@milos_terzic1) April 3, 2025

- Zar je moguće da si na tako niske grane pao Dragane? Izmišljaš gluposti da bi opravdao nasilje koje si činio. Elem, tebe su za nasilje upravo optužila bivša supruga i tvoj bivši tast. Dakle, oni su o tebi rekli šta su imali. Umesto da se sakriješ u mišiju rupu i da ne prigovaraš ništa, bez blama u usta uzimaš pokojnu Kseniju Vučić i izmišljaš laži. Jadno je to Dragane. Baš jadno - navodi se u objavi Vladimira Đukanovića na Iksu.

Zar je moguće da si na tako niske grane pao Dragane? Izmišljaš gluposti da bi opravdao nasilje koje si činio. Elem, tebe su za nasilje upravo optužila bivša supruga i tvoj bivši tast. Dakle, oni su o tebi rekli šta su imali. Umesto da se sakriješ u mišiju rupu i da ne prigovaraš… https://t.co/8yuz9LwlRq — Vladimir Đukanović 🇷🇸 (@adv_djukanovic) April 3, 2025