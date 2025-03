REKTOR SE POTPUNO IZGUBIO: Tvrdi da niko nije želeo dijalog, a onda priznaje da su stigli pozivi

PRVI čovek Univerziteta u Beogradu, profesor Vladan Đokić, kaže za RTS da niko nije želeo dijalog, a kasnije je priznao da su pozivi ipak pristigli.

- Ništa se nije u međuvremenu dogodilo. Na tom skupštinskom odboru koji je bio tada održan, ja sam se javio za reč posle diskusije, koja je tekla u nekom potpuno nepoznatom pravcu, da kažem koja je zapravo suština čitave sitacije, a to je da treba odgovoriti na studentske zahteve. O čemu se uopšte nije govorilo na tom skupštinskom odboru. I rekao sam da o tome treba da diskutujemo, da je Univerzitet spreman, ne da bude, kako bih rekao, sudija, već da da svoje mišljenje i da posreduje, da ukaže na to koje su to institucije kojima treba da se obrati i šta od njih treba da se traži. Međutim niko o tome nije hteo da razgovara. - rekao je Đokić.

Posle je priznao da je stigao poziv za dijalog.

- Naknadno je stigao poziv od predsednika, kasnije, sa namerom da se rektorski kolegijum Univerziteta sa njim sastane kako bi se razmotrili studentski zahtevi - kazao je.

