VUČIĆ O DIVLJANJU U SKUPŠTINI: Huligansko postupanje, tražimo krivično-pravnu odgovornost za počinioce

PREDSEDNIK Srbije Alekasnar Vučić gost je Nacionalnog Dnevnika na TV Pink.

Foto: TV Pink Printskrin

- Danas je težak dan za Srbiju i svakog normalnog građanina Ovome nismo prisutvovali u poslednjih 35 godina, od kada imamo višestranačje. Reč je o siledžijskom, huliganskom postupanju.

Kaže da traži krivično-pravnu odgovornost za počinioce.

- Da je to bilo obrnuto, do sada bismo bili svi obešeni. Čekamo da vidimo kako će da reaguju i da li će oni koji su ovo učinili odgvarati - naveo je on.