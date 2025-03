VUČIĆ O POKUŠAJU SPROVOĐENJA OBOJENE REVOLUCIJE: Pronašli smo metode kako ćemo pobediti

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić o pokušaju sprovođenja obojene revolucije u Srbiji.

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

- Prvo su me pitali - odakle ti to da je obojena revolucija. Imali smo mnogo stvari po čemu sam to zaključio i zato smo pronašli metode kako ćemo pobediti obojenu revoluciju. I zato postaju sve nervozniji, zato dolazi do radikalizacije, i zato nam napadaju aktiviste i ljude... Više nema nikakvog nasilja, ni slučajnog, nad njima, samo drugi provode nasilje nad onima koji nisu za obojenu revoluciju. Oni će naravno to da radikalizuju, i kada budu radikalizovali do tog stepena kada im se učini da je moguće da naprave nešto više, tada će da izgube sve i to je kraj. Pričali su o autonomnosti i autohtonosti samog simbola krvave šake. Vi ste juče videli te iste krvave šake koje su borci koji su aktivisti koji su dobili otkaz u USAID-u, baš onima koji su finansirali aktivnost NVO ovde i zajedno sa njima pripremali makar jednim delom ono što mi danas nazivamo obojenom revolucijom. Pa vas pitam kako je moguće da vam isti simbol bude u Tirani, Novom Sadu, Beogradu, Nišu, i isti simbol u Vašingtonu, u Kongresu. Samo mi to Ili to valjda su se setili da su mnogo genijalne ideje ljudi iz Tirane i Beograda, pa preuzeli u Vašingtonu. Neće biti, biće da je sve došlo odande i da se neki odavde to preuzimali. Ljudi žele da rade i da se bave svojim poslom, da žive normalno i da im sve zavisi od njihovog rada. Ljudi neće nesigurnost - rekao je Vučić.