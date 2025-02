"VOJVODINA JE SRBIJA, JEDNOM ZAUVEK" Vučić iz Požarevca: Traže najširu autonomiju, pa republiku - Ništa od toga nećete dobiti!

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obratio se na skupu u Požarevcu gde je istakao da će Srbija da čuva KiM i da je će Vojvodina uvek biti sastavni deo Srbije.

Foto: Novosti

- Drugima je cilj da konačno završe ono što su zajedno sa svojim političkim slugama u Srbiji počeli 2008. godine kada su proglasili nezavisnost tzv. Kosova. A to je da tzv. Kosovo konačno dobije nezavisnost. A naše je da im kažemo ne, mi ćemo da čuvamo ustav i Kosovo u Srbiji. Kosovo i Metohija, sastavni deo Srbije, piše u našem Ustavu i to je za nas sveto pismo. Ali ni to im nije dovoljno. Ni sa tim se neće zadovoljiti. Već traže Vojvodinu, najširu autonomiju, pa Vojvodinu Republiku, pa pozivni broj za Vojvodinu. I ništa od toga nećete dobiti. Vojvodina je Srbija jednom zauvek i ništa od toga nećemo dati što može da uništava i rastače Srbiju. Vidite, ne traže oni sve to zato što im se jedan političar dopada manje ili više od nekog drugog. Sve to traže samo da bi mogli da sruše Srbiju. Zato vas ja, dragi prijatelji, pozivam da se svi zajedno pridružimo pokretu, da probamo da osiguramo budućnost za našu decu, da probamo da napravimo novu viziju Srbije, ne do 2027. već do 2035. i da pokažemo kako to Srbija mora da izgleda - rekao je Vučić.