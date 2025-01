ESENCIJA LAŽNIH VESTI U ŠOLAKOVIM MEDIJIMA: Nova jedva dočekala da objavi pogrešan naslov švajcarskog tabloida da je "Vučić podneo ostavku"

Što je babi milo, to joj se i snilo… Tako otprilike može da se opiše uređivačka politika Šolakovog portala Nova, koji se od profesionalnosti odavno oprostio, a sa istinom retko kad je i govorio. Nema drugačijeg objašnjenja za današnji naslov „Vučić podneo ostavku?“!

Uoči današnje Zvezdine utakmice sa Jang Bojsima, švajcarski tabloid Blik objavio je tekst o rivalu svog tima, i u jednom pasusu, u ukupno sedam redova, napisano je da je u Srbiji politička kriza, i da je posle napada na demonstrante bejzbol palicama, premijer Aleksandar Vučić „podneo ostavku“!

Sličnost prezimena premijera i predsednika s jedne strane, pogotovo za nekog kome srpski nije maternji, i s druge poslovična neupućenost sportskih novinara u sva pitanja osim sportskih, zaslužni su za ovu omašku, i švajcarski čitoci neće je ni primetiti, a i baš ih briga.

Za Šolakove novinare, međutim,ovo je bilo ostvarenje svih snova. Nije baš da će njima pamet i ljubav za istinu smetati da koliko sutra objave da Vučić više nije na vlasti (uostalom, već sada na N1 , Novoj, u Danasu, Radaru, Forbsu… predsednik Srbije samo što nije pao)… ali greška ciriških reportera došla im je kao kec na deset, skoro pa kao da je stvarno.

Od svega što je Blik na celoj strani velikog formata napisao o predstojećoj utakmici i o Zvezdi, njima je ova glupost bila najzanimljivija. Otuda naslov: „Vučić podneo ostavku? Švajcarci pisali o blokadama i napadu na studente, pa pogrešili pred meč Zvezde“. Švajcarci, međutim, nisu pominjali nikakve blokade, Nova to dodaje da neslan do bljutavosti tekst dosoli. U kontekstu mogućih ispada Delija, list naime piše: „Ostaje da se nadamo da treći faktor neće delovati kao akcelerator nasilja: politička kriza u zemlji posle napada bejzbol palicom na studente od strane članova vladajuće stranke, što je dovelo do ostavke premijera Aleksandra Vučića.“

Nema blokada! Osim u nečijim glavama! I nema ni stida. Fuj!

