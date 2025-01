"STUDENTI NE ZNAJU ŠTA JE SA DOMOVIMA I ŠKOLARINAMA" Brnabić: Kontakt centar prvog dana imao preko stotinu poziva

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da kontakt centar za studente, koji je juče pokrenuo skupštinski Odbor za obrazovanje, već ima preko stotinu poziva, a da je prvog dana kada je kontakt centar pokrenut opozicija pozivala da se taj centar zove kako bi bio blokiran.

- Za ne verovati je kada vidite koliko je naša opozicija neodgovorna, prvi dan su oni pozvali da se zove taj kontakt centar, da se blokira, kako ne bi mogao da radi, zvali, upućivali uvrede, pretnje - rekla je Brnabić za TV Hepi.

Ona je istakla da je važno da postoji taj centar jer studenti mnogih fakulteta nisu informisani o tome šta će se dešavati sa školarinama, domovima, a Skupština ima mogućnost da sva pitanja studenata prikupi i uputi zahteve fakultetima za takvim informacijama.

Ona je rekla da je prošlo više od nedelju dana od kada je održana sednica skupštinskog Odbora za obrazovanje, na kojoj je rektor Beogradskog univerziteta rekao da situacija nije katastrofalna za stotine hiljada porodica, roditelja studenata u Srbiji zato što postoji plan, ali da plan javnosti još nije poznat.

- Do dana današnjeg, to je osmi dan, niko nije video plan. Neki studenti su se obratili rektoru da kažu 'hvala vam, čuli smo da postoji plan, dajte nam plan, da pogledamo', ali niko nije video plan. Oni ni odgovor nisu dobili - navela je Brnabić.

Ona je istakla da je vreme da prestanemo da delimo ljude i da delimo studente i navela da je student Medicinskog fakulteta Miloš Pavlović dobijao pretnje nakon što je govorio na skupu u Jagodini.

Brnabić je rekla da Pavlović ne može više da se vrati u studentski dom nakon tih pretnji, već je kod druga u stanu i dodala da plenum nije osudio napade na Pavlovića.

- On (Pavlović) je samo rekao svoje mišljenje i usudio se da kaže 'želim da učim'. Ogradili su se (plenum) od njega, ali kada je on fizički ugrožen, kada je vređan zato što iz Doboja, kada dođemo do toga da vređamo nekog zato što ima ovakav ili onakav naglasak, gde je taj plenum da osudi to - rekla je predsednica parlamenta.

(Tanjug)

