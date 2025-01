''DA BEŽIM OD BILO KOGA NE PADA MI NA PAMET'' Predsednik najavio da će se uskoro obratiti građanima u Novom Sadu

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić, prilikom obraćanja naciji nakon vanredne sednice Vlade istakao je da insistira na dijalogu i da će se uskoro pojaviti u Novom Sadu i obratiti se ljudima.

Predsednik kaže da će se pojaviti u Novom Sadu i obratiti se ljudima zbog separatističke agende koja se sprovodi na severu Srbije i snažno se tome suprostaviti.

- Pošto da bežim od bilo koga ne pada mi na pamet, a ako narod želi Vojvodinu Republiku, to je druga stvar. Mi ćemo se tome oštro suprotstaviti. Važne poruke su da niko nije iznad zakona, možete biti i SNS odgovaraćete zbog krivičnog dela. Politička odgovornost mora da postoji, političari moraju da pokažu da su objektivni. Treće, insistiramo na dijalogu, da razgovaramo sa svima, da nudimo dijalog stalno. Želimo da to ljudi čuju - rekao je on.