VANREDNA KONFERENCIJA: Miloš Vučević izložio razloge za ostavku na mesto premijera (VIDEO)

PREDSEDNIK Vlade Srbije Miloš Vučević podneo je ostavku na tu funkciju.

On je rekao da je neopozivu odluku o ostavci doneo nakon sinoćnjih događaja u Novom Sadu.

- Kada sam krajem aprila prošle godine dobio mandat od predsednika Republike imao sam osećaj ponosa, ali i odgovornost koji nosi ta pozicija. Isto tako sebe sam video kao deo politike kontinuiteta, da nastavljamo istim stazama. Mnogo sam ponosan na sve što smo uradili kao Vlada u prethodnih devet meseci, doveli do istorijskig uspeha da zemlja dobije investicioni rejting, vratili smo inflatorni koridor, imali smo drugi po veličini rast ekonomije u Evropi, omogućili povećanje plata i penzija. Ono što je bacilo senku je velika tragedija u novom Sadu i od tog trenutka Srbija kao da je ostala zaglavljena u toj nesreći. Na žalost ponovo smo videli političke zloupotrebe tragedije. Vlada je i tu pokazala odgovornost. Pokazalo se da nema zaštićenih i privilegovanih. Mi kao Vlada trudili smo se da objavimo sve od dokumenata što su tražili - kaže Vučević.

- Ono što ostavlja duboke posledice po društvo je ozbiljna podela. Apsolutno je smišljeno iz inostranstva, podlo smišljeno, udareno na obrazovanje. Nerazumevanje jednih za drugih, bezbroj rasprava i sukoba širom Srbije. Koliko god smo pozivali na smirivanje strasti, uvek se po nekom zlom scenariju nešto desilo. Kao da je neka nevidljiva ruka stvorila novi incident i stvorila tenzije u društvu. Jutros kada sam se probudio video sam vest iz Novog Sada da je došlo do fizičkog obračuna gde je povređena jedna studentkinja, mlada žena i da je sukob krenuo od toga da je neko krenuo na stranačke prostorije SNS, neko je smatrao da to treba da odbrani. Ani želim brzo ozdravljenje, mislim da je puštena na kućno lečenje. Svakako je ovo nešto što je nedopustivo, očekujem da počinioci budu uhapšeni. Da se utvrdi njihova odgovornost. Ja nikako ne mogu da opravdam ove proteste, blokade života, puteva, napade na građane koji drugačije misle, napade na studente koji žele da studiraju, teror nad đacima koji žele u škole, vređanje, ponižavanje roditelja. To je katastrofa za jedno društvo. Neće proći mnogo, a kajaće se ti koji su ovo radili - izjavio je premijer.

- Ja mislim da politika kojoj pripadam, stranka koju vodim, koja je pobeđivala na svim izborima, mora da pokaže najveći stepen odgovornosti i pokaže nove zakonomernosti, mora da pokaže da je objektivno najodgovornija. Zato nakon ovog događaja u Novom Sadu moja je nopoziva odluka da podnesem ostavku. Ja sam jutros dugo razgovarao sa predsednikom, prihvatio je moju odluku, moje argumente. Da se svi vrate razgovoru i traženju rešenja koje je najbolje. Nedopustivo je da neko nekog napada, apsolutno je nedopustivo da napadate prostorije SNS. Više nije ni vest da su napali, obojili... Da se ne bi stvari komplikovale, stvarale dalje tenzije, doneo sam ovu odluku. Ponosan na sve što smo postigli, objektivno odgovoran za ono što se desilo. Ja ne želim da budem kao Dragan Đilas koji se tukao sa nekima koji su pisali grafite. Predsednik i ja smo razgovarali sa gradonačelnikom Milanom Đuriđem i on će podneti ostavku danas. Ti me smo ispunili zahteve demonstranata. Neka to dovede do smirivanja strasti, do nasušno potrebnog dijaloga. Moj apel za sve je da smire starsti. Želim predsedniku Republike uspeha u vođenju države. Verujem u njegovu mudrost, političko iskustvo, hrabrost - kazao je Vučević.

On je rekao da će na toj funkciji ostati dok se ne izabere novi premijer i da će do tada cela vlada biti u ostavci i raditi u tehničkom mandatu.

- Ja ću obavljati svoj posao dok se ne izabere novi predsednik vlade. U ovom trutku cela vlada je u tehničkom mandatu, sa ostavkom predsednika vlade 'pada' ceo kabinet, pada, figurativno, praktično cela vlada je u ostavci. Radićemo svoje poslove profesionalno i odgovorno do izbora neke nove vlade ili do neke nove ili drugače političke odluke - rekao je.