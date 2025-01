GENERAL RATKO MLADIĆ NEMA TVITER! Advokat Dan Ivetić navodi da neko sa lažnog profila u njegovo ime piše poruke

NA društvenoj mreži "X" neko je danas sa lažnog naloga srpskog generala Ratka Mladića napisao - "Mom narodu i hrabroj omladini samo par reči da kažem bolestan i u postelji. Neka studentima i čitavom narodu današnji dan Sveti Sava pomognu, podignu ih, ohrabre i daju snage da borbu, koju su započeli vode pametno i mudro. Naša mladost je naša snaga. Ljubi vas deda Ratko.

Foto Printscreen

"Novostima" se zbog toga javio glavni branilac generala Ratka Mladića advokat Dan Ivetić i poslao saopštenje u kojem navodi da žele da osude te prevarante na platformi "Tviter/X".

- Saznali smo da se "Tvitter/X" nalog @genmladic lažno predstavlja kao moj klijen, koji iz prve ruke daje komentare o aktuelnim događajima u Srbiji koristeći taj nalog i tvrdi da je „general Mladić“ ili „Deda Ratko .” Čini se da je dotični nalog kreiran 2019. godine i da je danas davao komentare u vezi sa događajima u Srbiji. U ime svog klijenta, generala Ratka Mladića, kategorički izjavljujem da ovaj nalog ne potiče od mog klijenta, niti da ga podržava, niti da ga je ovlastio moj klijent. U stvari, upravo sam preduzeo napore sa Tvitter/X da prijavim i uložim zvanični protest protiv dotičnog naloga zbog lažnog predstavljanja mog klijenta. Iako bi to trebalo biti očigledno svakome ko koristi zdrav razum, dozvolite da pojasnim. Moj klijent je bio u stalnom pritvoru Ujedinjenih nacija u Hagu sve vreme od 2011. do danas, duže od perioda postojanja i aktivnosti tog "Tvitter/X" naloga. Dok je u pritvoru, general Mladić nije imao i sada nema pristup mobilnom uređaju, niti laptopu sa internetom, niti je povezan sa mobilnom ili bilo kojim računarskom mrežom. Shodno tome, fizički nije moguće (sa tehnološke tačke gledišta) da pristupi "Tviteru/X". Dalje, ne ulazeći u lične podatke o zdravlju generala Mladića i poverljivim i bezbednosnim pitanjima u pritvorskoj jedinici u kojoj je smešten, dovoljno je reći da zbog njegovog trenutnog zdravstvenog stanja i komplikacija, general Mladić nije ni u poziciju da prati aktuelna dešavanja u Srbiji, a kamoli da ih komentariše putem "Tvitera/X" ili bilo koje platforme društvenih mreža. U suštini, On ima samo telefonski kontakt sa mnom i telefonski i lični kontakt sa svojom porodicom. Na osnovu mog redovnog telefonskog kontakta sa generalom Mladićem i poznavanja trenutnih okolnosti njegovog pritvora, tvrdim da general Mladić niti zna šta je "Tvitter/X", niti je bio upoznat sa bilo kakvim komentarima koji su postovani na tom nalogu (@genmladic), koji se predstavlja kao on ili tvrdi da postovi potiču od njega ili da govore u njegovo ime. Da bude jasno, oni koji se lažno predstavljaju kao general Mladić na "Tviteru/X " čine veliku štetu generalu Mladiću i tekućim naporima njegovog tima, u postupcima pred IRMCT, s obzirom na pravila o izjavama za medije od strane pritvorenika i kako se ta pravila sprovode. U ovom trenutku nije poznato da li je ova potencijalna šteta pravnom slučaju generala Mladića bila nameran ili nenameran cilj onoga ko se lažno predstavlja sa tim nalogom, ali šteta je ipak izazvana. U svakom slučaju, mogu da potvrdim da ni general Mladić ni članovi njegove uže porodice za sve godine koliko je u pritvoru u Hagu nikada nisu otvorili nijedan nalog na društvenim mrežama na njegovo ime, upravo zato što bi naštetili njegovoj odbrani. Prema tome, svi "Tviter/X" nalozi, koji navodno govore u ime generala Mladića ili njegove porodice su lažni - objasnio je i zaključio Mladićev advokat Dan Ivetić.