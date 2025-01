NE ZNA IMENA POGINULIH LJUDI U NOVOM SADU, ALI ZNA IME KUČETA: Muž Maje Stojanović, zvaničan organizator blokade na Autokomandi (VIDEO)

PREDSEDNIK Srpske lige Aleksandar Đurđev imao je verbalni okršaj sa Draganom Popovićem, bivšim članom Levice Srbije na Blic TV.

Foto: Printskrin

- Videli smo da se, kao simbol prosto, ovaj, ovo kuče koje je stradalo nažalost u Novom Sadu...- rekao je Đurđev.

- Zove se Dona, mislim, mogli biste malo empatije da pokažete gospodine Đuđrev- kazao je Popović.

- E, to sam hteo, tu sam hteo, tu sam Vas čekao, recite mi kako se zovu ljudi koji su izginuli u Novom Sadu, je l' znate ime i jednog čoveka? E, o tome se radi, to Vas nisu učili na Soroševim kursevima, ali kako se zove kuče to su Vas učili, jer su Vama kučići važniji od ljudskih života- poručio je Đurđevi.