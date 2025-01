''BLOKADE NA ULICAMA NIKAD NISU DOVELE DO REŠENJA'' Ministarka Maja Popović pozvala studente da odutanu od protivzakonitih blokada

MINISTARKA pravde Maja Popović pozvala je studente da odustanu od protivzakonitih blokada i naglasila da se problemi mogu rešiti samo unutar institucija i kroz dijalog.

Foto: Ministrastvo pravde

- Pozivam studente da odustanu od protivzakonitih blokada, kojima onemogućavaju svakodnevno funkcionisanje grada i krše slobode drugih sugrađana. Blokade na ulicama nikada nisu dovele do rešenja, već se problemi mogu rešiti samo unutar institucija i kroz dijalog. Iako je ova 24-časovna blokada protivzakonita, nadležne institucije su obezbedile da ne dođe do incidenata, jer ono što nam je sada potrebno je mir, bezbednost svih naših građana i smirivanje tenzija. Samo politički dozvoljena sredstva i dijalog mogu dovesti do izlaza iz ove situacije.