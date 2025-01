PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić, premijer Miloš Vučević i predsednica parlamenta Ana Brnabić obraćaju se javnosti.

FOTO: Novosti

Vučić je rekao da je prošlo gotovo 90 dana od užasne tragedije u Novom Sadu gde je stradalo 15 naših građana.

- Tragedije su nešto što svaka država pokušava da izbegne, preventivno deluje, a kada se dogode onda gleda da iz tih tragedija izvuče pouke, a one koji su počinili krivična dela smatra odgovornim i adekvatno ih kazni - rekao je Vučić.

Kaže da je država dala sve od sebe da pokaže, ne samo empatiju, već i pomoć porodicama koje su to tražile i kojima je to bilo potrebno, ali da se i trudila da ustanovi uzroke tragedije kroz rad različitih državnih organa.

- Tužilaštvo je podiglo 13 optužnica protiv odgovornih lica - kazao je on.

Ističe da je to isto koliko je i Turska podigla za 80 mrtvih u užasnom požaru koji se desio pre nekoliko dana.

U ta tri meseca, tvrdi Vučić, slušali smo različite optužbe na račun državnih organa, slušali smo pozive na rušenje države i čuli smo mnogo neodgovornih izjava.

- Stvorena je atmosfera koja nikome ne odgovara - rekao je Vučić.

Ističe da je to odgovornost svih nas.

- Ovakvo stanje u Srbiji nikom ne odgovara, nikome ne donosi ništa - kazao je on.

Kaže da mu se ne dopada što jedni sa drugima ne razgovaramo.

- Pre nekoliko dana zamolio sam predstavnike vlade da mi konačno kažu šta su stvari na kojima insistira druga strana - rekao je Vučić.

Kaže da je nađena objava Građevinskog fakulteta i druge studentske objave.

- Onda sam reako da je potrebno da učinimo sve što možemo, da pokažemo dobru volju, da želimo dijalog - rekao je on.

Ističe da poziv na dijalog nije rezultat slabosti.

- Ovo je važno zbog stanja našeg društva, ne zbog Aleksandra Vučića ili bilo koga od ljudi pored mene. Važno je da počnemo da razgovaramo, a onda će ljudi da vide i da budu na strani onih koji, ako ništa drugo, žele da razgovaraju - rekao je Vučić.

Podsetio je na četiri zahteva studenata.

Foto Novosti

Na sajtu vlade je objavljeno 559 linkova, sa ukupno 13.042 dokumenta, podseća.

- Više desetine hiljada stranica i uputila na sajt Infrastrukture železnice na kojem je objavljeno 397 dokumenata - rekao je on.

Podseća da je i Više javno tužilaštvo iz NS na svom sajtu objavilo celokupne spise predmeta.

- Izašli su i konkretizovali zahteve oko prve tačke. Sistematizovali su u čak 24 tačke. Učinili smo dodatni napor da vidimo šta imamo, šta nemamo, možemo li šta da pribavimo, posebno što neke od tih tačaka imaju po više stotina dokumenata. Danas smo već objavili i u toku je dalje objavljivanje još 925 dokumenata - rekao je on.

Kaže da je transparetnost važna.

- Nije mi jasno zašto vlada nije odmah objavila osnovni ugovor i to je jedan od razloga zašto sam rekao predsedniku Vlade da je neophodna hitna rekonstrukcija. Čak su i mene doveli zabludu, a uopšte nije bilo oznake tajnosti na tom ugovoru - rekao je on.

Kaže da je ugovor sa izvođačem objavljen, a 75 ugovora podizvođača sa podizvođačima biće objavljena tokom noći, a najkasnije prekosutra ujutru zato što to nije bio deo spisa predmeta i nije značajno za potencijalno izvršenje krivičnog dela.

Policija je upala kod svih podizvođača i uzela svu dokumentaciju.

- Ostalo je još 7 ugovora podizvođača sa podizvođačima - rekao je on.

Kaže da ima i privremene situacije i račune.

- Sve vam ovde stoji i to sada u potpunosti objavljujem. Okončana situacija nije objavljena, ona se izdaje po završetku svih radova - rekao je Vučić.

- Sve je objavljeno baš kao što su tražili u petoj tački. Tačka 6, nema mnogo veze s izvršenjem krivičnog dela, objavljen u potpunosti i takođe se pitam što nisu ranije objavljeni. Tačka 8, zahtevane su verzije 1, 2 i 3, već je bilo objavljeno ispunjeno i pokazane sve tri verzije. Tačka 9, ispunjene i priložene sve 4 verzije ukoliko večeras već imate na na sajtu i možete da vidite. Tačka 10, priloženi su aneksi i pojašnjenje, aneks ugovora ne postoji jer je sadržina samo tabela cena, a ovo je sadržano i u samim aneksima. Tačka 11, ispunjeno i u potpunosti priloženo. Tačka 12, građevinski dnevnik, ne znam šta će im, ali u potpunosti je ispunjeno. Tačka 13, mesečni izveštaj za april, ispunjeno. Tačka 14, knjiga inspekcije, ispunjeno, dostavljena knjiga inspekcije. Tačka 15, ispunjeno. Tačka 16, zahtevan je zapisnik o primopredaji i konačnom obračunu, radovi nisu dovršeni i dokument ne postoji. 18, zahtevano idejno rešenje, ispunjeno, priloženo. 19, ispunjeno, priložen snimak i propratni mejl izvođača. 20, nije podneta nadležnom organu, ne postoji, nemamo okončanje radova. 21, ne može jer nije završeno, nesreća se dogodila 14 dana kad je krenula prijava radova - dodao je.

Tačka 24, nije podneta zato što se nesreća tada nije dogodila, kaže on.

- Bukvalno sve što imamo smo dostavili. Ne postoji više dokumentacija koja ima bilo kakve veze s građenjem na železničkoj stanici - rekao je on.

Javna tužilaštva pokrenula su krivične postupke protiv 37 lica zbog sumnje u napade na studente i profesore, ističe.

Kad je u pitanju treći zahtev studenata, ističe da će, ukoliko ne postoji drugo rešenje, da će biti spreman za one koji žele da potpiše odluku o pomilovanju od krivičnog gonjenja.

- Ostaje zahtev oko prekršajnih dela, to je posao za MUP, ali mislim da je mnogo lakše i jednostavnije rešivo sa upućivanjem molbe ili zahteva prekršajnim sudovima - kazao je on.

Kad je u pitanju povećanje novca za visoko obrazovanje od 20%(četvrti zahtev), kaže da je očigledno da su to profesori sastavili za sebe.

- To će verovatno ići u profesorske plate. Prebacivanje finansijskog tereta na budžet države Srbije - treba da damo oko 104-105 miliona evra - kazao je.

Ukupan budžet bi bio 72,06 milijardi, ističe.

- Ovo radim da cela Srbija vidi da smo u stanju da sve uradimo i ispunimo. A kako će ljudi to da tumače, to je na njima - rekao je Vučić.

Strašno je važno da se studenti vrate u klupe da uče, dodaje.

- Istovremeno nam je važnost da obezbedimo punu stabilnost funkcionisanja cele države. Po prvi put u 20 i nešto dana koliko možemo da merimo u januaru mesecu imamo i smanjenje broja stranih direktnih godina u pogledu na januar prošle i 2023. godine - rekao je.

Ističe da bilo kakvo postojanje političke krize pravi ozbiljan problem u ekonomskom napredovanju zemlje.

- Mislim da je interes svih ljudi da žive bolje, da imaju veće plate i penzije - kazao je.

Ekonomija je suština života, tvrdi. Na nju utiče dosta spoljnih faktora, ali i politika države.

Veoma je srećan, kaže, što smo uspeli da razumemo koliko je važno da policija i drugi državni organi pomognu onima koji protestuju da se obezbedi javni red i mir.

- Morate da znate da ti skupovi nikad nisu prijavljivani. Reč je o protivzakonitih skupova, ali čim saznamo gde će se održati, odmah ćemo poslati policiju da obezbedi sve pristupne saobraćajnice da niko na bilo koji način ne može da ugrozi studente ili bilo koje građane koji protestuju - rekao je on.

Tvrdi da živi za to da studenti, đaci i svi ljudi u Srbiji žive bolje.

- Lično bih pomogao da se obračunamo sa onima koji ih napadnu, a ne da ja učestvujem u bilo kakvom batinanju što razni pokvareni političari pokušaju da spinuju u javnosti - rekao je.

Kaže da su studenti bili fer i nisu dodavali zahteve.

- Siguran sam da ovo mora da pokrene dijalog u društvu i da neko od rektora, dekana mora da počne da razgovara i da je to veoma važno i da to otvaranje dijaloga može da znači početak lečenja našeg društva. Naša država odlično funkcioniše. Očekujemo da budemo prva država po stopi rasta ekonomije u 2025. godini - kazao je on.

Zgozio se upadanjem u Maticu srpsku na Savindan.

- Ja to nikada neću razumeti. Za mene je to skandal nad skandalima. Za godinu dana slavimo 200 godina Matice srpske i mislim da se za 200 godina takva sramota nije dogodila - rekao je on.

Suviše je strasti, dodaje.

- Da li ste videli kako jedan od one braće Dalton, kriminalac jedan, vređa jednu ženu koja je pošla na neki drugi skup u Jagodini. Dođe vam da zaplačete i da se pitate da li je moguće da to postoji u našoj zemlji - rekao je on.

Rapidnom brzinom raste bes na drugoj strani političkog spektra, većinskog. On se sve teže zaustavlja, a mora da bude zaustavljen po svaku cenu, dodaje.

Ima, kaže, brojeve od sinoć i vidi kako to ide.

- Potrebno nam je smirivanje tenzija i razgovori. Hoćete da me pozovete na neku blokadu, da igramo šah? Spreman sam da razgovaramo o svakom problemu - rekao je on.

Ove nedelje će biti otvaranja auto-puteva, važne goste i mnoge druge stvari.

- Moramo da nastavimo da radimo, zemlja mora da funkcioniše i ne postoji važniji zadatak koji jedna vlada ima od organizacije života i od napretka životnog standarda i time mora da se bavi. Moj zahtev je za što hitnijom i ogromnom rekonstrukcijom Vlade Srbije - kazao je on.

Pokazalo se, kaže, ko je spreman da se bori i radi, a ko nije, ko se sakrio u mišju rupu, a ko nije.

- Očekujem da više od 50 odsto aktuelnih ministara bude zamenjeno u veoma, veoma hitnoj rekonstrukciji - rekao je on.

Obraćanje Vučevića i Ane Brnabić

Vučević je pozvao sve rektore, dekane i profesore, i pre svega studente da dođu u Vladu da se razgovara o svim ovim temama.

- Vlada je spremna da razgovara sa svima onima koje studenti ovlaste da su ispred njih. Nema pobednika, pobednik mora da bude samo država Srbija i niko drugi - rekao je Vučević.

Foto: Printskrin

Ističe da čekaju predstavnike studenata i fakulteta u Vladi.

Ana Brnabić je najavila sednicu sa predlogom zakona o jeftinim stambenim kreditima za mlade, ali i ograničavanje kamatnih stopa i drugim važnim stvarima.

Predsednik Srbije je zamolio da se sve učini da se blokada završi mirno i podsetio da je 2008. ubijen Ranko Panić, a da je danas demokratija takva da država mora da obezbedi sigurnost onima koji suprotno zakonskim normama ističu svoje zahteve.

- Postoji ogoljena antisrpska ideologija u delu političke javnosti na severu Srbije i uskoro će Ješić da formira stranku Solidarnost koju će, de fakto, da vodi Dinko Gruhonjić. Mi ćemo tome žestoko da se politički supropastvimo, za nas je Vojvodina Srbija i uvek će biti deo Srbije - rekao je on.

Misli da je strašno važno da se ispita legitimitet nosilaca državnih funkcija i sa Anom Brnabić je dogovor da se razgovara sa opozicijom kako bi se išlo na savetodavni referendum. Obećao je da će iste večeri podneti ostavku ako građani kažu da nisu zadovoljni njegovim radom.

- Važnije mi je lično poštenje i čast nego sedenje u nekoj fotelji. Sedenje u toj fotelji mi je veliki ponos i obaveza, a koliko je uživanje mislim da to i sami možete da vidite. Mi nemamo strah od izbora. Sinoć sam dobio najnovije brojeve iz najvećeg istraživanja gde ima mnogo zanimljivih stvari i po temama i svemu. Dolazi do velikih promena u opozicionim redovima. SNS ima još ubedljiviju dominaciju - rekao je, dodavši broj 48,7%.

Kaže da prvi u opoziciji nikad nije bio prvi, a sad ima 7%.

- Sad ih ima 10 njih sa 2-3% - rekao je on.

Kaže da kampanja u jednom smeru izaziva strahovit odgovor u drugim ljudima.

- Sve što kažete izaziva reakciju i odgovor na drugoj strani - rekao je on.

Kaže da je njegova procena da je bilo 46/47.000 ljudi na skupu u Jagodini. Ponosan je što su svi ostali do kraja skupa, ali i zabrinut.

- Istraživanje je rađeno petak veče i subota ujutru. To je poslednje što je izašlo - rekao je.