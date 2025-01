MIKS DEZINFORMACIJA I POLUINFORMACIJA: Narode, spremite se za spinovanje N1 i Nove o protestima

PORTAL Nova objavio je jutros vest pod naslovom „Kalifornija je uz studente“. Poslao im Nikola Đuričko i sliku.

Foto: Arhiva

Istina, na transparetnu piše „LA je za studente“, a kadrom dominira zastava duginih boja, simbol LGBT… Na slici ima ljudi koliko ih se obilno nađe na proslavi godišnjice mature jednog razreda – tridesetak. U Los Anđelesu, kaže Vikipedija, živi oko 50.000 Srba.

Ovo je primer izveštavanja Šolakovih medija o protestima u Srbiji. Mnogo su masovniji, atraktivniji, prihvaćeniji, perspektivniji, korisniji… u njihovim vestima nego u realnosti.

Imajte na umu to kad budete danas pratili izveštaje sa Autokomande.

A evo zašto s punom odgovornošću pozivamo na sumnjičavost...

Šta god ko mislio ili mu se snilo, Srbija je još uvek suverena država, sa predsednikom, vladom i parlamentom. I ako agencije najave da će se narednog dana građanima obratiti predsednik države, predsednik vlade i predsednica skupštine, onda je to uvek vest prvog reda. A ako se to dešava u danu duboke podeljenosti u društvu, danu kada eskalira protest i kada studenti blokiraju jedno od dva-tri najvažnija saobraćajna čvorišta u dvomilionskom gradu, a najviši državni rukovodioci najave da će odgovoriti na zahteve koji su doveli do toga - onda važnije političke vesti nema. Onda tu vest treba proslediti do svih građana.

A šta smo imali sinoć?

N1 je tu vest objavila sa tri sata zakašnjenja, a Nova nije uopšte! Sakrila je od građana mogućnost razrešenja političke krize! I to smo imali i pre dva dana, kada je Nova prećutala Vučićevu preporuku da se studentima daju sva dokumenta o novosadskoj železničkoj stanici, i nalog da policija osigura potpunu bezbednost studenata i građana na Autokomandi.

Prvo, najmanje važno: ako se ikada bude raspravljalo o dodeli nacionalnih frekvencija njegovim televizijama, onda i ovo da se ima u vidu – da N1 i Nova ulogu medija ne vide u objektivnom i pravovremenom informisanju građana, nego svoje televizije, novine i portale vide i vode kao piljare, i kojima se informacijama trguje – neke se prodaju po napumpanim cenama, neke drže ispod tezge, a neke, one natrule, šminkaju se i daju uz popust. Dakle, da se Šolakovim televizijama nikad ne daju nacionalne frekvencije jer su pokazali da ne znaju šta je država, i da su nacionalnih frekvencija nedostojni.

Tu je, naravno, i srpski Forbs, manje poznatije i šatro ozbiljnije Šolakovo čedo, koje opsenjujući prostotu svojim imenom, vodi istu kampanju. Pod maskom ekonomskih analiza, javnosti se proturaju laži o ekonomskom slomu Srbije koji tek što nije zbog toga što državu vodi vlada SNS i partnera.

A sad važnije…

Nesporna je činjenica da Srbija prolazi kroz političku krizu (zašto, kako i kakva je uloga stranih faktora u svemu tome, druge je priča). Takođe je očigledno da su na javnoj sceni dve potpuno polarizovane grupe. Takva situacija u svakom društvu predstavlja potencijalni izvor dubljih turbulencija sa posledicama koje niko ne može da predvidi.

Prepoznajući ozbiljnost situacije, državno rukovodstvo Srbije preduzima korake da se postojeće stanje prevaziđe. Ali njihovo odgovarno i državotvorno ponašanje s druge strane umesto na konstruktivan stav, nailazi na saplitanje na svakom koraku. U tome se posebno, mada ne jedini, ističu Šolakovi mediji. Miksom dezinformacija i poluinformacija oni održavaju napetosti u društvu.

Njihovi su razlozi jasni, a svode se na očekivanja da bi od nove vlasti, koja bi to postala njihovom zaslugom, debelo naplatili svoje propagandističke usluge. (O drugim motivima njihovog vlasnika, povezanog sa stranim lobistima, nećemo sada.)

I to je objašnjenje kako samo na Šolakovim medijima ceo svet šalje podršku studentima.

Još kad bi imali zrno talenta… Ima na Jutjubu snimak belog medveda koji je raskomadao foku, stoji nad njom sa krvavim šapama. Nisu se setili da to objave i uz naslov: Podrška studentima i na Severnom polu.

(Kurir)