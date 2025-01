HOĆE I CRKVU DA NAM UNIŠTE: Bivši zamenik Verice Barać udario na svetinju - Hoće da češlja finasije SPC (FOTO)

BIVŠI zamenik Verice Barać, Ivan Lalić, udario na Srpsku pravoslavnu crkvu.

- Kada oslobodimo zemlju, ja se, kao bivši zamenik Verice Barać u Savetu za borbu korupcije, prijavljujem za komisiju koja će da češlja finansije Crkve. Moramo da vidimo zašto je ova moralna ustanova baš toliko posrnula u nemoral. Zašto je onaj koji treba da propagira apsolutne etičke vrednosti, tokom vladavine SNS a, učinio sve suprotno i halapljivo rukopoložio milione u svoje mantije. Zanima me zašto ne plaćaju porez, otkud oni u poslu s nekretninama, otkud eparhijama pravo da prodaju manastirska imanja.

I kome i pod kojim uslovima. Zanima me i moralno posrnuće čestitih propovednika jer je ono obično preduslov za greh. Dakle ko je i zašto odlikovao Dodika i Batu Santosa Gašića i ko zna kog još džeparoša naroda. Ko je taj koji od sudskog progona štiti pedofile Kačavendu i Pahomija. Sve me zanima. Do porekla skupocenih vozila, a o desetinama parking mesta oko Patrijaršije koja su zauzeli, da ne pričam. To je sitno ali mi svakodnevno, kao stanaru obližnje zgrade, ide na živac. Kad stanem kukavac na njihovo mesto, bog odmah zove pauka.

Eto tako. Znam da će biti puno posla u svim sferama pokradene i ojađene države, ali eto ja molim da meni zapadne crkvica. Jer, biću sasvim iskren - iako sam ateista, ja crkvi želim da vratim izgubljeno dostojanstvo. Gospode pomiluj - poručio je Lalić.