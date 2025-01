DOCENTKINJA SE PRIDRUŽILA UVREDAMA I PRETNJAMA STUDENTU GENERACIJE: Miloš Pavlović jasno odgovorio, svojim imenom stojim uz ono u šta veruje

MILOŠ Pavlović održao je fenomenalni govor na istorijski najvećem skupu Srpske napredne stranke u Jagodini, ali opozicija i bahati studenti stavili su mu metu na čelo!

Foto: Tanjug/VLADIMIR SPORCIC

- Istina je da imam ozbiljne neprijatnosti. Iskreno svi ti komentari su došli do mene. Pročitao sam ih i izanalizirao, ali ne želim da verujem da su to moje kolege studenti. Znam koliko su moje kolege vredni, ambiciozni i inteligentni. Zajedno spremamo ispite i učimo, ali ne želim da su to moje kolege - kazao je Pavlović.

Iako je tokom govora istakao da nije član ni jedne stranke, pretnje su nastavile da se nižu, a Miloševi roditelji su se izuzetno zabrinuli

- Meni prete, pitaju koja je moja soba u studenjaku da mi naprave "dobrodošlicu". Kada spremam ispite volim da promenim okruženje, prošle nedelje sam bio u Narodnoj biblioteci. Moji roditelji su videli sve komentare i pretnje, i zamolili su me da se ne vraćam - rekao je Pavlović.

Zbog pretnji Miloš je morao da napusti Studenski grad, i ode kod drugara, kako se njegovi roditelji ne bi brinuli.

- Ja ih se ne plašim! Ne verujem da bi se neko odvažio, ali moji roditelji se plaše za moju bezbednost, pa sam morao da ostanem kod drugara - rekao je Miloš.

Potom je otkrio i jezivo zastrašujuću informaciju. Pretnjama i uvredama se pridružila ni manje ni više nego docentkinja Medicinskog fakulteta Irena Vujović.

- Docentkinja Irena Vuković je objavila par objava o meni. Iz poštovanja prema njoj neću ništa loše da kažem, samo reči hvala! Ona je izvrsni docent, ali napisala je da se i oni kao profesori ograđuju od Miloša, pa me uporedila sa jednom radioaktivnom ćelijom koja uništava organizam u kojem je stvorena. Žao mi je što je nezadovoljna situacijom - otkrio je Pavlović.

Naš gost osvrnuo se i na poruke i komentare koje svakodnevno dobija, ali kako tvrdi, to neće pokolebati njegov stav.

- Ne vodim se da sila zakon menja, već da lepa reč gvozena vrata otvara. Kolege koje su uputile negativne komentare povodom mog govora ne mislim da su to moje kolege. Mnogo sam poruka dobio, ali i mnogo komentara, i nisam želeo da odgovaram kao da se branim. Svojim imenom sam stao uz ono u šta verujem! - rekao je Pavlović.

(Informer)

BONUS VIDEO - VAŽNA VEST ZA PENZIONERE: Do 31. januara prijava za besplatne banje o trošku PIO Fonda