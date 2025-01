BRNABIĆ: Najvažnija tačka stambeni krediti, blokada parlamenta neće biti dozvoljena

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić rekla je da će sutra biti zaključen dnevni red za vanrednu sednicu koja je zakazana za sredu i da će jedna od najvažnijih tačaka biti Predlog zakona o stambenim kreditima za mlade, a predstavnicima opozicije poručila da blokada parlamenta neće biti dozvoljena. Kako je navela, pretpostavlja da će opoziciji najvažnija tema biti rasprava o poverenju Vladi i poverenju njoj kao predsednici Narodne skupštine.

"Dok sam ja predsednica parlamenta, ja neću dozvoliti blokadu parlamenta. Sve ostalo je na stolu, bilo kakvi razgovori o tome šta želite", rekla je Brnabić za TV Prva.

Ona je istakla da bi pokušaji blokiranja Narodne skupštine bili neodgovorni i neozbiljni potezi i da niko nema pravo da blokira glasanje i usvajanje zakona o stambenim kreditima za mlade. Navela je i da će sutra biti zaključen dnevni red za sednicu, a da je Vlada obavestila parlament da će imati i neke zakone po hitnoj proceduri.

"Ono što je najvažnije za sve građane, posebno za mlade, je da je Vlada uputila Narodnoj skupštini predlog zakona o jeftinim stambenim kreditima za mlade. To će za mene biti, što se tiče životnog standarda i kvaliteta života u Srbiji, najvažniji predlog zakona na raspravi na sednici od srede", rekla je Brnabić.

Kako je navela, pretpostavlja da će opoziciji najvažnija tema biti rasprava o poverenju Vladi i poverenju njoj kao predsednici Narodne skupštine. Brnabić je istakla da na prethodnoj sednici ovi predlozi opozicije nisu stavljeni na dnevni red zbog dva, kako je rekla, zloupotrebljena poslanička potpisa.

"Kao predsednica Narodne skupštine sam im to vratila. Oni su mogli odmah da isključe ta dva potpisa i da mi vrate legitiman predlog, odnosno inicijativu za raspravu o poverenju vladi ali nisu. Ja nisam htela i nikada to neću prihvatiti, dakle nećemo se igrati na taj način sa voljom građana i sa autoritetom narodnih poslanika", rekla je ona. Dodala je da su opozicioni poslanici vratili novu inicijativu bez zloupotrebljenih potpisa, tako da će to sada biti na dnevnom redu.

Govoreći o tome kako bi mogla da izgleda sednica, navela je da je suprotno demokratskom pravu bilo kakav pokušaj blokiranja Narodne skupštine.

"To neće biti moguće. Ukoliko ljudi ne žele da debatuju o nečemu, u redu, njihovo pravo. Ali to ne znači da oni mogu da blokiraju rad Narodne skupštine... pošto je izuzetno važno za mlade ljude i za njihove porodice i za natalitet u ovoj zemlji i za njihovu samostalnost, što je takođe izuzetno važno za budućnost ove zemlje, da mi razgovaramo i glasamo o predlogu zakona o jeftinim stambenim kreditima za mlade do 35 godina. Niko nema pravo da blokira glasanje i usvajanje tog zakona. Kao što niko nije imao pravo da blokira usvajanje budžeta za 2025. godinu. Zato što je u tom budžetu za 2025. godinu bilo predviđeno povećanje penzija i povećanje plata i povećanje minimalca i novac za lečenje dece od retkih bolesti", rekla je Brnabić.

Brnabić je komentarisala i ograđivanje plenuma Medicinskog fakulteta od njihovog kolege Miloša Pavlovića koji je govorio na skupu u Jagodini.

“Ovo je postala borba između demokratije i anarhije i totalitarizma. Ja sam bila ljudski razočarana kada sam videla da se taj takozvani plenum Medicinskog fakulteta, koji naš zakon ne poznaje, ogradio od Miloša Pavlovića koji je govorio u Jagodini na osnivanju novog pokreta. Meni je to bilo tužno. Taj plenum je našao kao važno da se ogradi od momka koji ima 21 godinu, koji je njihov kolega sa prosekom 10.0, samo zato što je negde izrazio svoj stav i svoje mišljenje. On ni u jednom trenutku nije rekao da predstavlja plenum, nije se ni osvrnuo na njih. Ali to je anarhija. Ako je vaše mišljenje suprotno mišljenju plenuma, bićete razapeti, satanizovani. Vi danas nemate pravo da budete politički neutralni, odmah ste za Vučića. Da li biste voleli da živite u takvoj zemlji u kojoj nemate pravo na svoje mišljenje i svoj stav? Momak je samo rekao svoje mišljenje, studira na budžetu, živi u studentskom domu, hrani se u studentskoj menzi. Rekao je želim da učim, završim fakultet i spasavam živote. I od toga se ograđuje plenum? Pa to je poražavajuće”, rekla je Brnabić.

Predsednica parlamenta ponovila je da prelazna Vlada nije ustavna kategorija i istakla da je stav koji smo čuli od Vašingtona važan.

“Izuzetno je važna poruka iz Vašingtona, jer su SAD u najvećoj mogućoj meri podržavale organizacije koje su neretko pokretale obojene revolucije. Ogromna promena je način finansiranja tih nevladinih organizacija, koje je najavio Donald Tramp. Važno je što je Ričard Grenel u ime Trampove administracije jasno rekao da ne podržavaju smenu vlasti na ulicama. Zato i ja pitam šta se krije iza svega ovoga? Jer na kraju svake balade, na kraju svake blokade moraju doći izbori. A ako opozicija beži od izbora, šta mi da radimo? Ne znam šta je prelazna Vlada, naš ustav to ner poznaje. Do čega prelazi ta Vlada? To bi trebalo nazvati teleport Vlada, pošto je to teleportovanje njih u fotelje ministara, bez ikakve odluke naroda ili konsultacije naroda. Oni nama uvek spore legitimitet, osim kad treba da pregovaraju sa nama o tome da dobiju ministarske fotelje. Tada je naš legitimitet neupitan, i pregovaraće sa nama da se dogovorimo van volje naroda koje će oni resore. To nije po zakonu i ja za takvu teleport Vladu nisam”, zaključila je Brnabić.