PROFESOR ANTIĆ: Studenti primenjuju anarhistički totalitarni model iz Hrvatske! To je tužno! (VIDEO)

ČEDOMIR Antić, profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu izjavio je, gostujući na TV Prva da je fakultet na kojem predaje već 18 godina žrtva anarhista, objasnivši da ovo što se danas dešava i nisu studentski protesti već blokade, što nije isto, takođe se osvrnuvši na činjenicu da studenti na blokadama primenjuju totalitarni model iz Hrvatske.

Foto: Printscreen





Voditeljka: Vi ste bili ti koji ste predvodili studentske proteste 1996. a danas ste protiv. Zašto?

Čedomir Antić - profesor Filozofskog fakulteta: Prvo, ovo danas nisu protesti, već blokade a to nije isto! Pritom, mi smo na Filozofskom fakultetu već 18 godina žrtve jedne transgeneracijske grupe anarhista, oni su doneli jednu totalitarnu ideologiju koja trijumfuje sada, uz to da su im uzor hrvatski anarhisti koji nikad ništa nisu uspeli i jedna kultura koja nikad nije imala revoluciju ako ne računamo revoluciju 1941. pod vođstvom Ante Pavelića! To je tužno. Model koji je primenjen sa upadom i blokadama fakulteta 1. i 2. decembra je potpuno anarhistički!

