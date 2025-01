VUČIĆ POVODOM NAJAVLJENE NEZAKONITE BLOKADE AUTOKOMANDE: Uputio dva važna zahteva nadležnim organima (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić, pozvao je sve nadležne organe da u potpunosti obezbedi sve učesnike najavljene protivzakonite blokade Autokomande u Beogradu, zakazane za ponedeljak i pomogne Beograđanima u stvaranju uslova za normalan život i funkcionisanje.

- Poštovani građani, još jednom veliko hvala za veličanstveni skup u Jagodini, hvala za podršku. Danas imam dva važna zahteva, baš u skladu sa onim što sam sinoć i rekao, predstavljajući početak rada na formiranju pokreta za narod i državu i verujem da će to doprineti daljoj stabilizaciji prilika u zemlji a i daljoj demokratizaciji našeg društva. Naime, vi znate da se protivzakonito održavaju skupovi svakoga dana gde se uskraćuje sloboda kretanja običnim građanima naše zemlje. Međutim, za nas je od presudnog značaja bezbednost i sigurnost onih koji te skupove protivzakonito organizuju. I bez obzira na to što policija ne može ni da zna ni gde, ni kada se ti skupovi održavaju ja zahtevam od nadležnih organa, pre svega od policije Srbije, da svaki put kada zna na kom mestu će se održavati blokade od 15 minuta, sat vremena, 24 sata, da u najširem mogućem luku obezbede taj prostor, da im se ne približi nijedan automobil, nijedan autobus. Tako je i sa ovim najavljenim velikim blokadama koje smatram izuzetno štetnim u ponedeljak 24 sata, jer će građani da se muče i da gledaju kako i na koji način da rešavaju svoje životne probleme, a ne mislim da za to postoji valjan razlog da se takva blokada organizuje, ali neki su najavili blokadu Autokomande od 24 sata. Pošto su najavili blokadu ja molim policiju da obezbedi sve prilazne puteve, da nijedan automobil ni na koji način ne može da ugrozi bezbednost bilo koga od građana, studenata, koga god, koji se na tom prostoru bude nalazio. A građani neka sude o tome što su im neki blokirali puteve i ulice, što su im blokirali normalan život - rekao je Vučić i dodao:

- I druga moja molba, drugim organima u Vladi, ne samo u Vladi već i u Tužilaštvu, ali rekao bih i investitorima i izvođačima, jer uspeo sam danas da vidim vest da Građevinski fakultet traži uglavnom projektnu dokumentaciju i jedan ugovor. Molim Vladu da odmah taj ugovor dostavi na uvid, da skine, ukoliko je to bilo kakva oznaka poverljivo postoji, da skine oznaku poverljivo i da u potpunosti objavi javnosti taj ugovor, mislim iz 2017. godine. A ovo, projektnu dokumentaciju da zahtevaju i od investitora i od izvođača da izađu sa tim. Očigledno da stotine papira koje smo dostavili, stotine stranica dokumetacija i hiljade koje smo dostavili nisu bile dovoljne. Neko traži više, sumnjajući u nešto, ja tražim od svih da dostavimo ama baš svaku sitnicu koju su tražili makar to nikakvog smisla nemalo jer Tužilaštvo ne bi podnelo optužnicu nikada da nije imalo sve što im je potrebno za optužni akt i sve što im je bilo vezano za izvršenje potencijalnog krivičnog dela. Dakle, to je strašno važno. Da bismo raščistili sve i da bi bilo jasno da je država dala sve od sebe.

Predsednik je naveo da država nema nikakvih tajni i da je sve transparentno i otvoreno.

- To je dobro i da javnost vidi - ko se krije iza zahteva, a ko zaista želi sve zahteve da ispuni.