POKRET ZA MIRNU I STABILNU SRBIJU: U Jagodini pred više od 50.000 ljudi, Vučić govorio o pritiscima i novoj nadstranačkoj organizaciji (FOTO)

ZNAJU naši ljudi, zna naš narod kako je Srbija napadnuta danas.

Foto: Novosti/Tanjug

I spolja i iznutra, zna naš narod kada je vreme da se usprotivi i podrži one za koje zna da su čuvali Srbiju i za nju se borili. I ovaj skup to pokazuje, građani šalju jasnu poruku da neće povratak u prošlost, nema dolaska na vlast preko ulice.

Ovu snažnu poruku poslao je sinoć predsednik Srbije na prepunom Skveru omladine u Jagodini, na skupu povodom osnivanja pokreta za narod i državu, koji treba da okupi sve patriotske snage koje žele stabilnu, jaku i prosperitetnu Srbiju. Njegovo obraćanje sve vreme je bilo prekidano povicima "Aco, Srbine" i "Ne damo Srbiju".

Na skupu, na kojem se kako se procenjuje, okupilo više od 50.000 ljudi, dok je oko 200 autobusa sa građanima nije uspelo da stigne do Jagodine, predstavljeni su program i plan za razvoj zemlje do 2032. godine, kao i novi ljudi pokreta.

- Gotovo da sam zaplakao kada sam video toliki broj ljudi koji nisu uspeli da stignu. Zna moja Srbija kako je napadnuta danas, spolja i iznutra. Kažem veliko hvala, potpuno svestan težine trenutka u kojoj se nalazimo. Na KiM pokušavaju da proteraju Srbe, i sa severa i sa juga. To onima spolja koji napadaju Srbiju ne smeta nimalo, naprotiv, podržavaju to. To mnogima iznutra nije ni tema, a zašto bi im bila tema kada su Albanci proglasili nezavisnost 2008. a oni su ćutali, pre toga su 2004. srušili manastire, izvršili pogrom, kada je 30 crkava i manastira srušeno - dodao je on.

Rekao je da su ćutali i kada je Crna Gora odlazila, i ukazao da su imali dogovor da Crna Gora ode, da je to bio uslov njihove podrške, odnosno spoljne podrške njima da osvoje vlast u Beogradu, da se odreknu Crne Gore i KiM:

- I ni to im nije bilo dovoljno, već su opljačkali Srbiju onako kako niko nikada nije opljačkao, opljačkali su je oni od 2000. do 2012. oni su postali bogati, a narod siromašniji nego ikada - rekao je Vučić.

MILOŠ PAVLOVIĆ:Ova zemlja stala je iza mene MILOŠ Pavlović (21), student Medicinskog fakulteta sa prosekom 10 i "vukovac" u osnovnoj i srednjoj školi, rekao je da nikada nije bio član nijedne stranke i da je uzbuđen što učestvuje u stvaranju novog pokreta, koji će naći način da okupi sve nas koji bismo želeli da učestvujemo u razvoju naše zemlje: Foto: M. K.

- Ja ću ugraditi sve ono što imam i moje znanje. Kada sam bio mali dečak sanjao sam da postanem lekar. Ova zemlja je stala iza mene kada je meni bilo najpotrebnije, i dala mi priliku da se obrazujem i usavršavam svoje znanje. Moje studije se finansiraju iz budžeta i studije 120.000 drugih mladih ljudi. Živim u domu i hranim se u studentskoj menzi. Stipendista sam Ministarstva prosvete. Veliko hvala mojoj zemlji i ljudima koji vode moju zemlju na podršci mladim ljudima.

Istakao je da je obrazovanje je ključ uspeha.

- Mladi ljudi su simbol stabilnosti i tolerancije. Blokade mogu da privuku pažnju, ali ne rešavaju probleme. Pravi napredak se postiže dijalogom. Moja najveća želja je da ostanem u Srbiji.

Naglasio je da ti danas drže pridike i hoće da se vrate na vlast:

- Hoće da zloupotrebe decu u Srbiji ne bi li se vratili na vlast. Šta nam se sve danas događa, da moramo da trpimo najstrašnije neistine i najstrašnije laži? Od koga? Od jednog belosvetskog kriminalca kakav je Dragan Šolak, koji je danas objasnio narodu da je autobus sa pristalicama SNS povredio devojku. A onda se ispostavilo da nikakav autobus nije ni dodirnuo nikakvu devojku.

Vučić je rekao da je ponosan što je predsednik Srbije, što je predsednik i onima koji su ga i danas vređali:

Foto: M. K.

- Studentima su širom otvorena moja vrata. Mi moramo da razgovaramo sa decom, njima je mesto u školama, knjige, a ne zvona i praporci. Studente pozivam na dijalog, kažite nam šta nije ispunjeno, ako nećete meni, kažite javno.

Povodom formiranja državnog, nadstranačkog pokreta, Vučić je poručio da je "potrebna nova energija i da su dobrodošli svi koji žele Srbiju budućnosti, a ne povratak u prošlost":

- Uz sve ili mnogo toga dobrog što smo uradili, postoji mnogo stvari kojima niste zadovoljni - od lokalnih moćnika, od toga što ne brinu o narodu i ne može niko do njih da dođe, preko toga da ni mnoge ministre ne možete da čujete i vidite. Do toga da mnogi od njih gledaju kako će nešto sebi da oposle, što bi se u narodu reklo, a manje brinu o narodu. Razumem da ima nezadovoljstva objektivnim problemima, to ćete vi, narode, da počistite i imaćete moju svu podršku u svemu tome.

ĐURO MACUT:Uzlet zdravstvenog sistema Foto: M. K. NA skupu se obratio Đuro Macut, profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu i doktor endokrinolog UKCS, koji se pridružio pokretu.

- Za sve vreme svoje lekarske prakse nisam bio član nijedne političke stranke ili lobija, i sve što sam uspeo je moja zasluga. I u tom periodu, u poslednjih nekoliko godina, nastao je značajan uzlet zdravstvenog sistema u Srbiji, tako da se našim građanima omogućila najsavremenija dijagnostika, najnovije terapijske procedure, mogućnosti za lečenje, i da se deci obezbede lekovi koji su životno važni. Moramo nastaviti putem uzajamne saradnje, veze između saradnika, studenata, i njihovih nastavnika na medicinskim fakultetima u Srbiji - naveo je doktor Macut.

Vučić je rekao da je pokret prilika da se okupe ljudi, poput čuvenog endokrinologa Đure Macuta i studenta medicine sa svim desetkama Miloša Pavlovića. Na skupu su, kako je naveo, bili prisutni i "Miša i Saša koji su izgubili decu u napadu monstruma Blažića", koji su došli sami.

- Moramo da završimo "Ekspo", da dovedemo nove investitore, zato nam je potrebna nova energija, ne povratak u prošlost onih koji bi manipulacijama da se vrate na vlast. Da nas vrate u vreme kad je plata bila 366 evra, u vreme kada smo se izvinjavali svima, kad smo ljude pakovali u džakove u sprovodili u Hag. Da se vrate na vlast oni koji su razorili privredu, a imali su u svojim džepovima 600 miliona evra. I zato njima treba nesreća, jer žive na tome, nemaju šta drugo da ponude.

Naveo je da treba sagledati geopolitičke okolnosti, da čuvamo samostalnost i nezavisnost Srbije.

- Oni hoće da nas vrate na 2000. godinu, kada smo bili pokoreni i porobljeni, kada je neko drugi odlučivao u ime Srbije, hoće da nam kažu ne možete da budete nezavisna zemlja, hoće da nam određuju kada i kome ćemo uvoditi sankcije. A vi znate, dok sam predsednik Srbije, neću uvoditi sankcije ni Ruskoj Federaciji, ni drugim našim prijateljima - bio je jasan Vučić.

On je ukazao da je Srbija na evropskom putu, ali da će uskoro da razgovara i sa ruskim predsednikom kako bi se prevazišli problemi oko uvedenih sankcija SAD kompaniji NIS.

OLIVERA JOVOVIĆ: Bolest više nije smrtna presuda PREDSEDNICA Nacionalne organizacije za retke bolesti Srbije - NORBS Olivera Jovović, diplomirani ekonomista i majka dvoje dece, poručila je obraćajući se okupljenima da je u Jagodini kako bi rekla da je jedinstvo naš spas, a nesloga put u propast: Foto: M. K. - Mi smo danas srećna porodica jer smo mogli da se oslonimo na jako i čvrsto drvo, a to drvo je naša Srbija. Za tri dana slavimo Svetog Savu i treba da budemo jedinstveni. Treba da mirimo zavađenu braću kako ih je samo on mirio - rekla je Jovovićeva, čiji je mlađi sin Matija, kako je navela, danas živ, uspešan đak osnovne škole i srećno dete, zahvaljujući tome što je o trošku države uvedeno lečenje skupim lekovima za spinalnu mišićnu distrofiju (SMA):

- Danas živimo u državi u kojoj je sve moguće, danas SMA nije smrtna presuda - navela je hrabra majka.

- I uvek ćemo da imamo bratske i prijateljske odnosi i sa Kinom i sa Rusijom i sa svim našim prijateljima. U tome je razlika i to je ono što mnogi hoće da sruše, a mi to ne smemo da damo, jer to je snaga Srbije. Ona je u našoj samostalnosti i nezavisnosti, u našoj odlučnosti da čuvamo sebe i svoje korene i da štitimo svoju budućnost.

Na skupu se obratio i lider SPS Ivica Dačić, koji je poručio da "nas je okupila jedna najvažnija tema, a to je Srbija":

- Mi nećemo građanski rat, već razvoj, mir. Nikada mi nije bilo jasno kako je jedna mala zemlja osuđena da proživljava toliko nepravdi, uključujući bombardovanje, nelegalno proglašenje KiM i zaključujem da Srbija nije mala. U njoj mora da vlada mir.

Foto: M. K.

On se prisetio i je prisutne pozdravio i u ime domaćina, članove porodice pokojnog lidera Jedinstvene Srbije Dragana Markovića Palme, koja je, kako je naveo, takođe na skupu.

- Srbija je jaka onoliko koliko je jedinstvena, za šta je potrebno da se patriotske snage zajedno bore protiv pokušaja ugrožavanja državnih i nacionalnih interesa, da ne damo neprijatelju da nas zavadi - istakao je Dačić, i kazao da je za 13 godina, koliko SPS sarađuje sa SNS, Srbija promenila svoj lik.

Ucena oko autonomije Vojvodine PREDSEDNIK je upozorio i na pokrete na severu Vojvodine, pod spoljnim uticajem.

- Oni bi da vraćaju nekakve autonomije i da daju Vojvodini status republike, misleći da će tako da je odvajaju od Srbije. Neki su me, čak spolja savetovali "prihvati tu širu autonomiju, daj im to dok još možeš, time ćeš ublažiti oštricu napada na sebe i na vlast u Srbiji". Samo sam rekao - da ja žrtvujem svoju zemlju zbog svoje fotelje, pa vi niste normalni! Srbiju vam ne damo i nikada je nećemo dati - rekao je Vučić, i na skandiranja "Kosovo je Srbija" uzvratio: "Nego šta, nego je Srbija". Foto: Фото Новости POGLEDAJ GALERIJU

- Povraćali su na našu zastavu u nekom performansu, nešto što je za nas nešto najsvetije. Ona nas je održala, ta trobojka. Zahvalio je i rudarima iz Resavice, Kostolca što su došli. Dotakao se i uništavanja srpske zastave u kontroverznoj predstavi protiv SPC, koja je izvedena na na pojedinim fakultetima.- Povraćali su na našu zastavu u nekom performansu, nešto što je za nas nešto najsvetije. Ona nas je održala, ta trobojka.

Građani su na Skveru omladine počeli da se okupljaju nekoliko sati pre zvaničnog početka skupa, a pre obraćanja nastupile su sestre Gobović koje su izvele rodoljubive pesme i himnu "Bože pravde".

********************************************************

Anketa "Novosti" - Šta očekujete od pokreta

SNEŽANA RISTIĆ DIPLOMIRANI EKONOMISTA:

OD predsednika Vučića, od svega što on vodi, mnogo očekujem, kao i od novog pokreta. Naročito očekujem da se tridesetrogodišnje "iskrivljene" stvari, koje su se krivo "kalemile" u Jagodini, konačno razruše i da se vrati Jagodina kakva je nekad bila. Prvenstveno mislim na poštovanje pismenih, redovno školovanih ljudi.

Foto: Novosti/Tanjug

Fakultet ne podrazumeva samo polaganje ispita, već učenje načina života i borbe do cilja. Ti školovani i iskusni ljudi treba svojim primerom i delom da pokažu mladima kako treba da se radi.

U Jagodini mora da važi princip: oni koji su došli u naš grad treba da shvate da su dobrodošli, ali da prestanu da svojim novcem kupuju radna mesta, lekare i status u društvu.

MILAN NIKOLIĆ INFORMATIČAR

Foto: Novosti/Tanjug



VERUJEM u pokret, on nije nastao odjednom, već su ljudi pažljivo birani.

Očekujem stabilnost, napredak, tačan plan za naredni period. Novi pokret bi trebalo da bude način da se do toga dođe.

TOMISLAV TANIĆ IZ SUBNOR SRBIJE

OD novog pokreta očekujemo da okupi sve one koji veruju da Srbija može da bude još razvijenija, bolja i da institucije rade kako bi trebalo.

Foto: Novosti/Tanjug

SUBNOR Srbije je i zagovarao da školovani ljudi imaju veći "prostor" za rad i koji će moći da primenjuju nove tehnologije u poslovanju.

Uostalom, Patriotski pokret antifašista Srbije koji deluje u sklopu SUBNOR Srbije, pokrenuo je tu inicijativu.

Već ima dosta novih ideja i mislim da idemo u pravcu u kome idu i sve napredne zemlje.

Inače, ovaj skup u Jagodini podržali su članovi SUBNOR Srbije iz brojnih gradova.

MLAĐAN MILIVOJEVIĆ PRIVATNI PREDUZETNIK

Foto: Novosti/Tanjug

VERUJEM u novi pokret, jer će ga činiti školovani ljudi koji će Srbiju da povedu u dobrom pravcu, kojim je ona i do sada išla.

Smatram da treba da se rade novi projekti, da se dovedu novi investitori i da se otvore nova radna mesta.