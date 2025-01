VUČIĆ O SKUPU U JAGODINI: Gotovo da sam zaplakao kada sam video toliki broj ljudi (VIDEO)

NA Trgu u Jagodini se održava veliki skup a na koji je pozvao predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Foto: M. K.

Okupljenima se obratio i predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, koji je dočekan gromoglasnim aplauzom.

- Dame i gospodo, ako mogu da vas zamolim da spustite transparente da pokušavam da vas vidim sve. Veliko hvala, želim da vam kažem, što ste u ovolikom broju došli u Jagodinu. Obišao sam više od 200 autobusa koji još nisu ušli u Jagodinu. Gotovo da sam zaplakao kada sam video toliki broj ljudi - rekao je Vučić.

- Zna moja Srbija kako je napadnuta danas, kako je napadnuta spolja i iznutra. Zna naš narod kada je vreme da se usprotivi i da podrži one i o kojima bi mogao mnogo toga ne lepog da kaže, ali zna da su se borili za Srbiju. Kažem to veliko hvala, potpuno svestan težine trenutka u kojoj se nalazimo. Na Kosovu i Metohiji pokušavaju da proteraju Srbe. To mnogima iznutra nije ni tema, a zašto bi im bila tema kada su Albanci proglasili nezavisnost 2008. a oni su ćutali, pre toga su 2004. srušili manastire, izvršili pogrom - dodao je on.