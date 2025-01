DOLAZIM SA CELOM FAMILIJOM: "Novosti" u Jagodini sa građanima uoči skupa koji je najavio Vučić (VIDEO)

PRVI u nizu skupova koji će predhoditi i zvaničnom osnivanju narodnog pokreta održaće se u Jagodini. Skupu će prisustvovati i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

FOTO: Novosti

Građani ovog pomoravskog mesta, kazali su za "Novosti" da su oduševljeni što će njihov grad biti prvi gde će se održati skup i što dolazi predsednik Aleksandar Vučić.

Obećavaju da će se masovno odazvati i da svom dušom podržavaju predsednika Srbije i samu ideju osnovanja pokreta.

- Garantovano će mnogo da izađe. Ja sa mojom familijom dolazim, imam oko 20 članova. A mesto što je odabrao, pa gde bi drugo nego u Jagodini.

- Treba da podržimo Vučića svim snagama. On je pošten čovek koji misli na budućnost, misli na sinove, za unučad… Koji misli dobro, prvo svojoj familiji, jer drugi ne može da vas žali.

Preko granice niko neće da vas žali, samo može da vam napravi problem. Ruka svoj što češa tuđa neće. Samo gledaju da nas posvađaju da napravimo međusobni rat. To nije dobro. Ovo je dobro, da se gradi, da se radi, vidi se napredak, vidi se železnica, vidi se sve najbolje. Putevi, tuneli, bolnice, šta drugo. Nema šta se ne kreće unapred. I želim mu dobro zdravlje i mi uz njega ca celom familijom.

Centar Jagodine širi ruske svakom dobrodošlom čoveku koji ima dobre namere, radi za omladinu… šta drugo sve najbolje. Imam poverenje u njega i podržaćemo ga svim snagama.

Jagodina je najbolji izbor

-Obaveštena sam o sutrašnjem mitingu i dolazim i biće mi drago da ga pozdravim. A što se tiče novog pokreta to je najbolja stvar koju sam u skorije vreme čula. Jagodina kao prvi grad gde će se održati, pokrenuti taj novi pokret je sigurno najbolji izbor. Znate zbog čega jer mi čvrsto verujemo u ono što predsednik radi kada je u pitanju naše nacionalno jedinstvo. Jagodina je najbolje mesto za život zahvaljujući Draganu Markoviću Palmi.

Srbija da bude jedinstvena

-Mislim da je dobro što dolazi u Jagodinu. Mada mnogi kažu zašto baš Jagodini, mislim da smo i zaslužili zbog svojih rezultata u zadnjim godinama. Zato što je ispoštovan narod, zato što je u prvom planu uvek bio narod i predsednik Vučić odobrava i slaže se sa našim predsednikom Palmom. Kada sam išla po Srbiji uvek su mi govorili „blago vama što ste imali Palmu“. Kao što je i stranka jedinstva tako i Srbija da bude jedinstvena, bez ovih protestanata, bez ovih skupova koji ničemu ne vode.

Građani na prvom mestu

-Mi smo kao grad bili uvek spremni za nove ideje koje su na korist svih građana. To smo naučili zahvaljujući našem predsedniku Palmi koji je uvek na prvo mesto stavljao svoje građane, i svoj grad i tu smo da nastavimo tim putem i da dočekamo sutra predsednika Srbije. Nove ideje su dobre ideje. Predsednik sigurno ne greši u tome.

Odlična ideja

Naravno dolazim. Mislim da je osnivanje narodnog pokreta dobra ideja i podržam sve što se dobro radi. Naš predsednik, koji više nije među nama, uvek je bio za to da se dešava nešto lepo, novo u našem gradu, da bude dobro za narod, za jednog običnog čoveka, seljaka, sve što je on podržavao podržavamo i mi i sve što je uradio to se vidi i ostaje tu na delu.