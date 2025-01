TRAMP ĆE ČUTI I GLAS SRPSKE Intervju - Marko Romić savetnik predsednika RS

REPUBLIKA Srpska ima definitivno mnogo prijatelja u SAD. Očekujemo da će Amerika, kada je reč o BiH i RS, imati korektan odnos. Srpska ne traži privilegovani status, niti se nadamo da ćemo takav status imati. Međutim, ono što je sigurno - od predsednika Trampa možemo imati odnos poštovanja u kojem se RS i njen glas mogu i moraju čuti u Sjedinjenim Državama.

Marko Romić foto Glassrpske

Takva očekivanja i utisak, u razgovoru za "Novosti", prenosi savetnik predsednika RS Marko Romić, koji je bio član delegacije Banjaluke na inauguraciji predsednika SAD Donalda Trampa, koji je započeo svoj drugi mandat na mestu šefa Bele kuće. Na svečanosti u Vašingtonu bila je mnogočlana delegacija Republike Srpske, dok iz ostalog dela BiH niko nije došao. Romić ističe da su imali prilike da razgovaraju sa brojnim republikancima, Srbima koji žive u SAD, posetili su Kongres i druge institucije, a na osnovu učešća u svim tim događajima iznosi stav:

- Glas Srpske se čuo u Vašingtonu i RS je bila i te kako vidljiva na događajima povodom inauguracije Trampa kao 47. predsednika SAD.

Oseća li se već promena političke klime u Vašingtonu?

- Tamo vladaju neverovatna pozitivna energija i osećaj obnovljenog američkog patriotizma zbog dolaska Trampa na mesto predsednika. Dugo već u Americi postoji nepoverenje prema federalnoj vlasti, a pogotovo prema instituciji predsednika. Narod se oseća uznemireno, pre svega zbog unutrašnjih problema. Sjedinjene Države su pod vlašću demokrata pretrpele snažne i velike gubitke u ekonomiji i to se odražava na svakodnevni život građana. Tramp je čovek koji, kako je sam rekao, Americi donosi zlatno doba. On se, pre svega, okreće SAD, a onda, iz tog fer odnosa prema svojoj zemlji i svojim građanima, pružiće ruku i budućim saveznicima.

Jesu li predsednik Tramp i njegova stranka spremni da saslušaju stavove Srpske?

- Predsednik Tramp je čovek koji je spreman da sasluša sve. A samim tim što ćemo imati ravnopravne pozicije u budućim razgovorima, mnogo se menja ranija pozicija Srpske u odnosu sa američkom administracijom.

Kako gledaju na kršenje Dejtonskog sporazuma?

- Svesni su da je Dejtonski mirovni sporazum uspeh američke spoljne politike, bez obzira na to šta ko o njemu mislio. I takav mirovni sporazum se grubo i nesmotreno krši 30 godina. Znamo ko je odgovoran za kršenje "Dejtona", i to nije Srpska. To su argumenti s kojima će RS nastupiti u razgovorima sa novom američkom administracijom. Do sada je bivša američka administracija, pristrasnim pristupom i isključivo jednostarnim odlukama koje su bile u korist jednog od tri konstitutivna naroda u BiH i jednog od entiteta u BiH, izazivala otpor kod srpskog i hrvatskog naroda, ali i Republike Srpske.

Da li se u Trampovom štabu ceni podrška koju su mu Srbi upućivali tokom trke za novi mandat?

- Veoma se ceni. Ne treba zaboraviti da nekoliko stotina hiljada Srba živi u SAD. To su vredni i pošteni ljudi koji ne zaboravljaju svoju otadžbinu Srbiju i svoju Republiku Srpsku. Srbi danas u SAD, nakon nekoliko generacija, zauzimaju značajne funkcije u mnogim oblastima, od nauke i umetnosti do ekonomije. U tom miljeu stvorio se krug Srba koji su podržali kampanju predsednika Trampa. Nisu ga podržali samo politički, već i finansijski. Ovu podršku Srba i Tramp i republikanci izuzetno cene.

Republikanci su patriote KAKAV ste utisak stekli o republikancima nakon serije razgovora? - U razgovoru sa republikancima uvideo sam da su velike patriote i da vole svoju zemlju. a kada ljudi vole svoju zemlju, onda najbolje mogu da afirmišu vrednosti drugoga i drugačijih. Naša ljubav prema republici Srpskoj i te kako je razumljiva republikancima.