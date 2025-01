MILOV PREMIJER NA SARAJEVSKOJ N1 PODRŽAO PROTESTE: Udruženi udar na Vučića jer je od Srbije napravio najjaču zemlju u regionu (VIDEO)

DUŠKO Marković, koji se nalazio na mestu premijera dok je Milo Đukanović bio predsednik Crne Gore, udario je na predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića jer je od Srbije napravio najjaču zemlju u regionu.

FOTO: Printskrin/Sarajevska N1

Nekadašnji premijer Crne Gore Duško Marković otišao je na sarajevsku N1 televiziju i podržao proteste pa udario na Srbiju i predsednika Aleksandra Vučića:

- Imali smo tu konstantnu priču oko tog tzv. srpskog sveta i te sve političke igre koja se dešava, a sami ste malopre kazali da je region nestabilan. Koliko Aleksandar Vučić može više destabilizirati region, od ovoga što je destabilizovan u ovom trenutku? - upitao je voditelj sarajevske N1.

- On ga je destabilizirao do te mere da smo praktično sada "malo bure baruta". Ja moram da Vam kažem da to nije samo njegova zasluga, iako je to sadržaj njegove politike i dugoročni politički i nacionalni interes, srpski svet, svi Srbi u okviru jedne države ili pod kontrolom Srbije. Mislim da je ta njegova pozicija nastala negde, da li je to polovina 2019. ili 2020. godine, on je dobio signal sa odgovarajućih međunarodnih adresa da može sam i slobodno kreirati svoje interese u regionu, pa i kada su u pitanju druge države - odgovorio je nekadašnji premijer Crne Gore Duško Marković.