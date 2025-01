BRNABIĆ: Pozivam sve da dođu da razgovaraju, da obezbedimo da svako ostvari svoja prava

PREDSEDNICA Skupštine Ana Brnabić izjavila je danas da je uvek spremna na razgovor i pozvala sve koji žele da dođu da razgovaraju kako mogu da se reše neke nedoumice i da svako u ovoj zemlji ostvaruje svoja prava.

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ

"Kao predsednica Narodne skupštine još jednom upućujem poziv svima koji žele da dođu da razgovaraju o tome kako možemo da rešimo neke nedumice i da obezbedimo da svako u ovoj zemlji ostvaruje svoja prava kao i bilo ko drugi. Da ne postoje građani prvog i drugog reda, studenti koji imaju pravo nekom da blokiraju ispit i drugi studenti koji nemaju nikakva prava, pa čak ni da kada prijave ispit da izađu i polažu", rekla je Brnabić za TV B92.

Ona je rekla da će do kraja nedelje biti otvoren kontakt centar ispred skupštinskog Odbora za obrazovanje, na koji će moći da se jave oni koji nemaju informacije u vezi svog školovanja i uticaja blokada na školovanje.



Istakla je da je važno da se neko obrati studentima koji imaju kredite, koji su u studentskim domovima i koji studiraju o trošku države, kako bi oni znali šta da očekuju, kako da planiraju i da imaju osećaj sigurnosti da će nakon blokade biti obezbeđen njihov materijalni status.

Sva četiri zahteva su ispunjena, ako neko misli da nisu neka kaže kako nisu

Ana Brnabić izjavila je da su sva četiri zahteva studenata u blokadi ispunjena i da ako neko misli da nisu treba da kaže kako nisu ispunjena.

Brnabić je za TV B92 rekla da postoji problem da nema sagovornika sa druge strane sa kojim bi se razgovaralo šta to još nije ispunjeno.

"Tu dolazimo do te igre mačke i miše i u stvari, tog anarhizma u svemu tome. A to je sa kim mi da pričamo, da bi nam rekli šta nije ispunjeno ili očekujemo to i to? To ne može da obezbedi ni fakultet, ni dekan, ni rektor, ni bilo ko drugi. I onda mi, u stvari dolazimo opet u taj problem, da vi nemate sagovornika sa druge strane", navela je Brnabić.

Dodala je da nema nekoga ko će da definiše šta nije ispunjeno i da uvek može da se kaže da nisu ispunjeni zahtevi i da postoje dodatni.

Prema njenim rečima, onda se stvara veliki pritisak na dekanima i na rektorima da obezbede izvesnost za sve ostale studente.

Sednica Odbora za obrazovanje bila je teška, ali ipak se nešto pomerilo sa mrtve tačke

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić ocenila je da je jučerašnja sednica Odbora za obrazovanje, na kojoj je jedina tačka dnevnog reda bila blokada fakulteta i zaštita prava studenata, bila teška, ali da se nešto ipak pomerilo "sa mrtve tačke".

Brnabić je na TV B92 navela da smo čuli informaciju od rektora Beogradskog univerziteta, Vladana Đokića, da taj univerzitet ipak ima neki plan šta dalje, kako može i do kada da dođe do nadoknade nastave i ispitnih rokova.

"To niko pre nije komunicirao, tako da smo ipak čuli jednu novu informaciju i sada je dobro da i svi studenti vide taj plan. To je uloga Narodne skupštine Republike Srbije. Uloga je da ima, pre svega, prema izvršnoj vlasti, kontrolnu ulogu da vrši nadzor, ali takođe, prema svima ostalima, ne mešajući se u autonomiju univerziteta, zato što to nikako nije želja", istakla je Brnabić.

Ona je ukazala da dijalog, pa i onako mučan kao juče, kakav je bio na trenutke, znači da se ipak nešto pokrenulo "sa mrtve tačke".

Dodala je da je sednica skupštinskog Odbora za obrazovanje bila teška i da je, nažalost, opet prevladala politika, a ne interes studenata u velikoj meri.