PREISPITATI ODLUKU O PRITVORU SLAĐANA TRAJKOVIĆA: Odbrana na suđenju Srbinu za navodni ratni zločin tražila reakciju suda

BRANIOCI Slađana Trajkovića iz Kosovske Mitrovice, kojem se u Osnovnom sudu privremenih institucija u Prištini sudi za navodni ratni zločin protiv civilnog stanovništva na teritoriji opštine Vučitrn tokom sukoba na KiM 1999, zatražili su da se preispita odluka sudskog pritvora Trajkovića i preinači u meru kućnog pritvora.

foto privatna arhiva

Advokat Dejan Vasić istakao je posle današnjeg ročišta da će i na sledećem, zakazanom za 7. februar, odbrana ponovo pokušati da snažnim argumentima zatraži Trajkovićevo oslobađanje.

- Više ne postoje osnovane sumnje za 80 odsto ove optužnice, baš nikakve - naveo je Vasić.

Advokat Jelena Krivokapić, koja je u timu odrbane Trajkovića, izjavila je po završetku ročišta da je danas bilo predviđeno saslušanje dva svedoka od strane tužilaštva i od strane odbrane, ali da je samo prvi svedok saslušan od tužioca i odbrane, dok je drugi saslušan samo od strane tužiteljke zbog činjenice da odbrana nije dobila njegovu pisanu izjavu koju je prethodno dao.

- Tužiteljka je rekla da ona ima to, ali na albanskom i može da nam da na albanskom, mi to nismo prihvatili jer je ovo vrlo osetljiv slučaj, već smo tražili da se to prevede i da nam se dostavi - rekla je Krivokapić.

Ona je naglasila da će tek nakon dobijanja izjave svedoka na srpskom jeziku odbrana proceniti da li uopšte ima potrebe da se ispituje drugi svedok.

- Iz razloga što su danas oba svedoka bila vrlo korektna i sve što su izjavili, pogotovo ovaj drugi svedok, ništa se praktično ne tiče Slađana. Prvi svedok ga je spomenuo usput, ali što se tiče drugog svedoka on je zaista toliko jasno i precizno rekao da poznaje Slađana, ali ga poznaje od ranije i nije ga povezao ni sa jednim događajem - rekla je Krivokapić, prenosi Tanjug.

Slađan Trajković uhapšen je 15. decembra 2022. godine u južnom delu Kosovske Mitrovice i od tada je u pritvoru. Trajković, koji je bio pripadnik tzv. kosovske policije, službu je napustio 5. novembra 2022.godine, kada su Srbi sa severa KiM napustili prištinske institucije. On je pre prijema u tzv. kosovsku policiju prošao sve bezbednosne provere prištinskih i međunarodnih institucija.