PROFESOR ANTIĆ: Plenumi su anarhistički model - To je totalitarna ideologija, baš kao i komunizam i fašizam (VIDEO)

ČEDOMIR Antić, profesor Filozofskog fakulteta, govorio je u jednoj emisiji o ideji odlučivanja kroz plenume.

Foto: Printscreen

- Nažalost, studenti su danas prihvatili model borbe koji je nama bio neprihvatljiv 1996/97! Ja ne znam zašto bi neko blokirao fakultet? Ko će da ga deblokira? Drugo, odlučivanje plenumima. To je po mom uverenju totalitarno, to je ideja i model rada anarhistički, a anarhizam je poput komunizma i fašizma - totalitarna ideologija! Nažalost, to je sada realnost a ta realnost je dovela do posledica. Jedna od posledica je da nemaju jasne i lako izvodive zahteve, a druga je da će protest biti jako teško zaustavljen! - naveo je profesor.

Pogledajte priloženi snimak:

PROFESOR ANTIĆ: Plenumi su anarhistički model! To je totalitarna ideologija, baš kao i komunizam i fašizam!



Čedomir Antić - profesor Filozofskog fakulteta:



"Nažalost, studetni su danas prihvatili model borbe koji je nama bio neprihvatljiv 1996./97.! Ja ne znam zašto bi neko… pic.twitter.com/Zv2b6Ha5Lx — Detektor laži (@LaziDetektor) January 22, 2025