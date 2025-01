SPUSTITE STRASTI: Vučević - Politici nije mesto u školama

PREDSEDNIK SNS Miloš Vučević je po završetku GO stranke uputio apel da se spuste strsasti što se tiče škola.

FOTO:Lj.P.

Apelovao je da svi spuste strasti što se tiče škola.



- Mi nismo pričali o političkoj borbi u školi, već su ljudi podelili mišljenje da je to nečuveno. Da neko nekome zabrani da uvede dete u školu?! To su neverovatne scene. Želite promene time što zabranjujete đaku da uči ili profesoru da predaje? Da li je to put za vraćanja ugleda škole? - pitao je on.

Prosvetna inspekcija će da radi svoj posao, ali to ne sme da bude inkvizicija i lov na veštice, navodi.

- Država mora da da šansu svima da se vrate u sistem. Zamolio bih roditelje da se ne svađaju međusobno i da ne dele decu - rekao je Vučević.