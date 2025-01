SRBIJA STOŽER OKUPLJANJA: Zašto je dobro da se na političkoj sceni pojavi pokret koji najavljuje Vučić

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić najavio je formiranje velikog pokreta koji će razmišljati o budućnosti Srbije i onome što će se dešavati posle 2027. godine. Sagovornici "Novosti" saglasni su da će to biti velika zajednica posvećena zaštiti i unapređenju državnih nacionalnih interesa, u koju će biti uključeni svi oni kojima je Srbija na prvom mestu.

Pokret će okupiti i ljude koji su nezadovoljni političkim delovanjem pojedinih ministara, lokalnih političara koji vode određene opštine i gradove, a koji bi svojim zalaganjem, trudom i energijom utrasirali put razvoja i napretka kojim bi Srbija nastavila da se kreće i posle 2027. godine, posebno u svetlu novih izazova i geopolitičkih promena u svetu.

Pokret će omogućiti da se čuje glas novih ljudi, čije će ideje pomoći u rešavanju problema, posebno na lokalnom nivou i u manjim sredinama.

Vučić je pozvao građane da u narednim nedeljama daju svoje predloge za ime pokreta koji će okupiti dobre i vredne, neukaljane ljude koji su iz različitih razloga do sada bili skrajnuti ili se nisu bavili politikom, a kojima je Srbija na prvom mestu i iznad svih partikularnih i ličnih interesa.

Prvi veliki skup, na kome će razgovarati sa ljudima i predstaviti ideju pokreta koji će preuzeti odgovornost za budućnost Srbije, biće održan u petak, na trgu u Jagodini.

Srpski predsednik pozvao je ljude iz Pomoravlja, Šumadije, centralne Srbije da dođu na skup u Jagodini, gde, kako je istakao, nije na otvorenom govorio poslednjih 20 godina.

- Od 15. marta će biti moguće učlanjenje, do tada obavljamo pripreme, treba mnogo toga da se uradi, pogotovo ako želite da taj jedan veliki pokret preuzme odgovornost za budućnost Srbije. Do tada mnogo toga moramo da menjamo, da se oslonimo na nove ljude, neukaljane u politici, ili koji nisu dobili šansu u politici, a mi u Srbiji imamo mnogo pametne ljude koji to žele, koji žele pristojnu zemlju, da rade i da se bave rezultatima, a ne svađama, trzavicama, uvredama na račun političkih protivnika i svega drugog - istakao je Vučić.

Ukazao je da to mora da bude pokret koji bi trebalo da definiše ciljeve posle 2027. godine za modernu i pristojnu Srbiju.

- Do 2027. imamo mnogo ambicija koje moramo da ostvarimo - 1.400 evra prosečna plata, potpuno drugo lice Srbije, urađen "Ekspo", mnogo više pruga, puteva, stadiona, bolnica, svega što nam je potrebno. Neko mora da počne da razmatra i u kontekstu geopolitičkih promena, gde je pozicija Srbije i to moraju da učine najodgovorniji ljudi, a ne oni koji misle da je samo trenutak da dođu na vlast i da iz dana u dan gledaju kako da tu vlast sačuvaju, ne razmišljajući o budućnosti, već samo kako da svoje džepove popune – istakao je Vučić.

Osnivačka skupština na Vidovdan PREMA našim saznanjima, plan je da osnivačka skupština budućeg pokreta bude 28. juna, na Vidovdan, a prve članske karte biće dodeljene od 15. marta. Već do sredine februara trebalo bi da bude poznat i prelimirani spisak budućih viđenijih članova.

"Zajednica svih onih kojima je Srbija na prvom mestu"

Budući pokret za narod i državu nije samo i isključivo politička organizacija, kaže za „Novosti“, Ognjen Karanović, istoričar iz Centra za društvenu stabilnost.

- To je nadpartijska, nadpolitička, nacionalna, narodna i dražavotvorna zajednica svih građana Srbije koja će u svoj organizam uključivati i političke stranke, nesumnjivo Srpsku naprednu stranku, kada je reč o političkom delu te zajednice, koja će predstavljati stožer okupljanja svih nacionalnih snaga – ističe Karanović.

Objašnjava da će budući pokret imati za cilj da zaštiti političko nasleđe srpskog naroda i države Srbije u proteklih 12 godina, političku stabilnost, ekonomski trijumf i preporod privrednog sistema u Srbiji, ali i da svim društvenim snagama preporuči minimalni i maksimalni broj principa na osnovu kojih bi te uspehe trebalo dalje afirmisati ili proširivati, a na prvom mestu zaštiti.

- Biće to zajednica koja u koju će biti uključeni akademski krugovi, različita strukovna udruženja, najeminentniji predstavnici različitih profesija srpskog društva, naravno i političke stranke, različite insitucije, udruženja građana - svi oni kojima je Srbija na prvom mestu i koji se tu okupljaju zbog ideje zaštite privredno-političkog i ekonomskog trijumfa Srbije u prethodnih 12 godina i njegove dalje afirmacije – zaključuje Karanović.

"Politička većina dva meseca trpi pritisak bučne i frustrirane manjine"

Politički analitičar Dejan Vuk Stanković u razgovoru za „Novosti“ ističe da pokret za narod i državu posvećen zaštiti i unapređenju državnih i nacionalnih interesa Srbije, ekonomskom napretku i svakom obliku blagostanja svih građana Srbije.

- Pokret simbolizuje političko jedinstvo svih političkih stranaka i ličnosti koje su spremne da rade na državotornoj ideji i ekonomskom razvoju. Pokret će simbolizovati i politiku kontinuiteta Aleksandra Vučića i njegovih saradnika. U specifičnom aktuelnom kontekstu, pokret za narod i državu je želja da politički oglasi i preuzme političku većinu, koja dva meseca trpi pritisak institucionalne i vaninstitucionalne manjine, koja je bučna i besna, ambiciozna i frustrirana – objašnjava Stanković.

Rodić: Pokret za važan za jačanje narodnog i državnog jedinstva

Filip Rodić, novinar i kolumnista, kaže da bi glavna prednost ovakve organizacije bila u tome što bi ona predstavljala nadpartijski entitet.

- Još kada se prvi put, pre oko dve i po godine, pojavila ideja o formiranju nekakvog pokreta za narod i državu mislio sam da je to dobar put za jačanje našeg narodnog i državnog jedinstva, sve neophodnijeg s obzirom da se pritisci na nas svakim danom sve više uvećavaju. Činjenica da je ta priča ubrzo po pojavljivanju u javnost nestala i da se od tada tek periodično pojavljivala na površini i onda se ponovo misteriozno gubila ispod površine našeg političkog života mi je, takođe, vrlo rečita. Po svemu što sam čuo do sada, razlog za odlaganje formiranje ovakvog jedinstvenog narodnog organa bili su veliki zapadni pritisci praćeni paljbom iz zapadu naklonjenih medija i onoga što se eufemistički naziva "civilnim sektorom". Ako je to njima toliko smetalo, onda verovatno jeste nešto što za nas može biti potencijalno dobro. Kažem potencijalno, jer će biti potrebno mnogo truda i pameti da se to uradi kako valja. Glavna prednost ovakve organizacije bila bi u tome što bi ona predstavljala nekakav nadpartijski entitet, a partije, iako su u demokratiji neophodne, jesu nešto što, kako im i samo ime kaže, segmentira narod. U ovako teškim vremenima, i na spoljašnjem, i na unutrašnjem planu, potrebna nam je sabornost, što je reč koja je, ne bez razloga, toliko mrska autošovinističkom delu naše javnosti. Ovakav pokret mogao bi biti, pored ostalog, i najadekvatnija poluga za suprotstavljanje pokušaju obojene revolucije s kojim se suočavamo ne samo poslednjih meseci, već i godinama unazad - kaže Rodić.