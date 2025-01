''VAŠ POSAO JE DA DRŽITE ČASOVE I UČITE DECU'' Predsednik Vučić iz Davosa o početku drugog polugodišta u školama

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić u obraćanju iz Davosa govorio je o početku drugog polugodišta u školama.

- Danas je bilo, da znaju ljudi, 77,6 odsto škola je radilo potpuno regularno. Ali je bilo podele u ovih ostatak 20 odsto, neki su radili prva dva sata, a neki nisu, a neki nisu prva dva sata, bilo je i takvih pola, a ovih je bilo pola. Po 10, 11 posto je to bilo raspoređeno. Sutra će biti drugačije, sutra će biti više ovih što rade, ali država će raditi svoj posao, i nema tu pardona, ne zato što nekoga volite ili nevolite, već jer nemate vi pravo da se zbog svojih stavova igrate sudbinom dece. Kada vodite osnovnu školu, to što vi imate političke želje, snove, to je vaša stvar, to ostavite za izbore, radite šta hoćete, ali ne u školi. A to da dovodite roditelje i političare i da zabranjujete deci da uđu u škole, jel stvarno mislite da neće biti reakcije, pa biće naravno i onda ćete da kukate i da kažete "ajde sada svi da štrajkujemo". I šta onda? Promenićete odluku nečiju? Nećete menjati odluke nečije, biće sve u skladu sa zakonom. Molili smo ih da to ne čine. Molili i rekli važno nam je zbog dece. I na kraju se ništa bnije desilo od onoga što su pričali. Ogromna manjina je pristala na političku zloupotrebu — rekao je on.

Istakao je da je bilo jezivih pritisaka na roditelje i da je ogromna većina pristala na rad.

- Šta imate da zovite roditelje? Vaš posao je da držite časove i da učite decu. A ne da zovete roditelje, da vam oni kažu "e nemojte u škole, evo mi ćemo da se solidarišemo sa vama". Oko čega se solidarišete? Oko zahteva za koji ni sami ne znate koji su. Ništa to nije važno. Nastavićemo mi da radimo naš posao posao, oni svoj, sutra će biti više škola u pogonu, tako da to ide u normalu - dodao je Vučić.