VULIN: Proteste u Srbiji vode strane službe, deco da li je moguće da svi oni misle dobro Srbiji

POTPREDSEDNIK Vlade Aleksandar Vulin oglasio se povodom protesta u Srbiji za koje je rekao da su "klasična obojena revolucija".

Tanjug

- Ovo je klasična obojena revolucija, takozvani hibridni rat protiv Srbije. Vode ga strane službe, aktivno podržavaju Hrvatska, sve bošnjačke stranke, Picula, Kurti, EU, svi oni koji su za nezavisno Kosovo, koji smatraju da su Srbi genocidan narod, da treba ukinuti Republiku Srpsku, izjavio je potpredsednik Vlade Republike Srbije Aleksandar Vulin u jutarnjem programu televizije Pink i zatražio od studenata da odgovore sebi na pitanje "da li je moguće da svi ovi ljudi odjedanput misle dobro Srbiji?"

"Da li vi stvarno mislite da u istom trenutku imate aktivnu podršku iz Hrvatske, njihovih obaveštajnih službi, studentskih i političkih organizacija, a CIA stoji iza svega. Deco da li vas podržavaju Hrvati, sve ustaške partije? Da. Da li vas podržavaju sve partije u Bosni koje smatraju da treba ukinuti Republiku Srpsku, da je Republike Srpska genocidna tvorevina, da su Srbi genocidan narod i da treba da platimo ratnu odštetu? Da. Da li vas podržava Aljbin Kurti koji podržava etničko čišćenje Srba, koji zabranjuje Srpskoj listi da učestvuje na izborima, koji zabranjuje sve što je srpsko? Da. Da li vas podržavaju svi u Evropskoj uniji koji su za to da EU nikada ne primi Srbiju u svoje redove, koji smatraju da Srbija treba da izvrši denacifikaciju, priznavanje genocida, priznavanje Kosova? Da. Deco, da li ste sigurni da je ovo sve u redu i da dobro radite?

Upitao ih je da li ih podržava Rusija, Kina ili bilo koja druga zemlja koja smatra da je Srbija samostalna, nezavisna, da ne treba da prizna Kosovo i da mora da sačuva Republiku Srpsku. "Ne. Da li deco primećujete nešto u tome? Da li ne vidite ništa u tome? Da li stvarno mislite da je sve ovo slučajno?"

Studentima je poručio da obrate pažnju na one koji ih vode, na to kako menjaju način života i ponašanje. "Obratite pažnju koliko se novca odjedanput vidi na njima i kako menjaju ponašanje, kako postaju sve osioniji, bahatiji, kako se prema vama odnose kao prema slugama a ne kao prema sagovornicima i partnerima. Obratite pažnju koliko stranih državljana odjedanput posećuje vaše škole i fakultete. Što to nisu radili ranije? Obratite pažnju kako o vama izveštavaju mediji kojima je sledeća vest iz Srbije priča o "genocidu u Srebrenici" - izjavio je Vulin