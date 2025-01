OD SUTRA PROSVETNA INSPEKCIJA U ŠKOLAMA: Vučević - U preko 80 odsto škola nastava se odvija redovno

PREDSEDNIK Vlade Srbije Miloš Vučević obraća se građanima povodom početka drugog polugodišta.

Foto: Printskrin

Predsednik Vlade Srbije Miloš Vučević obratio se građanima povodom početka drugog polugodišta.

- Upravo sam završio sastanak sa Slavicom Đukić Dejanović, i dobio sam izveštaj. U preko 80 odsto škola nastava se odvija, i želim da iskažem u ime Vlade Republike Srbije i svoje ime zahvalnost svima, i direktorima, i nastavnicima, profesorima, roditeljima i đacima, što se nastava odvija, što su se vratili u klupe - kazao je on.

Ističe da smo bili izloženi kao društvo neverovatnom pritisku u poslednja 72 sata.

- To je nezamislivo da može da se dešava. Velika zahvalnost svima koji su organizovali nastavu, što se nastava odvija, to je normalna stvar. Za sutra sam zakazao sednicu Vlade, i donećemo odluku da prosvetna inspekcija ode u škole koje su suprotno zakonu obustavile nastavu. To je država više puta istakla, od sutra prosvetna inspekcija počinje svoj posao. Još jednom sam zahvalan svima koji su omogućili nastavu i oduprli se pritiscima - rekao je premijer.

Ne dozvolimo nikome da nam škole truje politikom, apelovao je on.

- Siguran sam da su se đaci uželeli svojih drugara i drugarica, da mogu ponovo da budu zajedno, iako je izazov učiti i spremati gradivo - rekao je Vučević.

Predsednik Vlade je potom govorio o tragediji u Barajevu, i rekao je da će u sredu biti proglašen dan žalosti.

- Sutra ćemo na Vladi doneti odluku o proglašenju dana žalosti koja se dogodila jutros u Barajevu. Nažalost, osam lica je izgubilo život. Želim da izrazim saučešće porodicama poginulih, i spremni smo da pružimo svaku pomoć. Molimo se Bogu da spasu tri povređene osobe. Istraga će utvrditi šta je tačan uzrok, ja imam kao preliminarnu informaciju ljudski faktor, tačnije paljenje inventara od strane jedne osobe i izazivanje požara. To nije vezano za tehničke uslove tog doma - kazao je on.