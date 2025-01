PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gost je emisije "Ćirilica" na TV Hepi.

Foto: Printskrin/HappyTV

Kaže da komično izgleda kad na njegovo ubistvo pozivaju oni koji nemaju hrabrosti, poput Miloša Jovanovića.

- Njegova izjava je u stvari još pokvarenija i netačno je preneta. U nastavku kaže da to nije njegova opcija. Time je želeo da se pravno zaštiti i da kaže "e, nisam ja taj, ali sam pozvao sve druge da to urade", pošto to postoji kao opcija. - kazao je Vučić.

Ističe da su to nedvosmisleni pozivi na rušenje ustavnog poretka.

- I to što se juče na RTS-u dogodilo, ispred RTS-a dogodilo, i na RTS-u, verovatno, pošto im oni prenose, prenosi im i ćutanje, da ne verujete. Sad kao, mnogo važno je to ćutimo pa ili izviždimo nešto, pa i to moramo da prenosimo. Ovo sa ubistvima više nije slučajno - kazao je on i tako prokomentarisao i dedu "studenta" koji mu je pretio ubistvom na protestu "studenata", dodavši da je to nevaspitano.

Kaže da se novinarka verovatno sa tim čovekom dogovarala.

- Nije to slučajno, ona je odlično znala šta će on da kaže, zato ga je i pitala. Zato mu se i zahvalila. Teško da je toliko glupa da nije znala šta je on hteo da kaže - rekao je Vučić.

Sumnjivo mu je što se čovek koji je pregazio studentkinju brani ćutanjem, iako je "reč o narkomanskom zavisniku".

- On je radio i čistio pojedine firme i firme nekih poznatih ljudi sve vreme. Znači on je profesionalan... U jednom trenutku, verujem da će neko morati nešto da kaže - kazao je predsednik.

Podsetio je da je u Loznici čoveku stao na haubu muškarac i vozio se tako 5 metara, a onda je vozač normalno zakočio i nije se zaletao.

- Onda su oni stavili kao da sam ja rekao da je dozvoljeno gaziti ljude. Ovo (sa studentkinjom) je mogao da uradi neko krajnje drzak i bezobrazan. Ne želim da verujem da je angažovan, ali nijednu ne opciju ne odbacujem sasvim - rekao je Vučić.

Foto: Printscreen

Podsetio je da nudi opoziciji savetodavni referendum.

Pokazao je razlike u BDP između 2012 i 2024, godine kao i projektovani BDP za 2025. godinu (35,1 milijardu za 2012. i 88 projetkovanih za 2025).

- Pogledajte koliko je Srbija uspešnija nego što je bila u to vreme - kazao je Vučić.

Pokazao je i da imamo pola miliona više zaposlenih.

- Dobar razlog da me ubiju - kazao je Vučić.

Prikazao je i razliku u prosečnoj zaradi i penziji, roditeljskom dodatku, poljoprivrednom budžetu, izvozu IKT usluga...

- Prosečna penzija u dinarima sa 23.000 na 51.000 - kaže Vučić.

- Što se tiče škola, imamo podatke za 1758. U tih 1758, 1442 škole radiće potpuno normalno, 82,1%. 199 škola radiće, ali neće svi nastavnici raditi. I u 94 škole, nešto manje od 5%, pokušaće da naprave potpunu obustavu rada, koja je apsolutno protivzakonita. Dakle, vi imate pravo na generalni štrajk kada se sindikati ne dogovore sa vladom. Sve je to zakonski propisano. I onda morate da držite čas 30 minuta, zato je to zakonodavac, ali i zakonopisac, predvideo, dakle, 30 minuta mora da postoji čas da deca ne bi ispaštala, da bi deca mogla da uče, jer na kraju krajeva nisu nam potrebna nepismena deca koja će da budu batina u nečijim rukama, već deca koja će drugačije da uređuju svet i koja će da imaju znanje. Zato je predviđeno da 30 minuta morate da imate čas, generalni štrajk i vama ide manja plata. I to je sve ok. Imate pravo na to. Dogovoreno je sve sa sindikatima, čisto je - izjavio je Vučić.

Ističe da je sve pokušaj obojene revolucije.

- Nije problem u tome. Čekaćemo do poslednjeg trenutka kada budemo morali da reagujemo, kad krenu u nasilno blokiranje auto-puta. Naša je obaveza da tolerišemo što je moguće duže i da pokažemo koliko se razlikujemo - rekao je Vučić.

Kaže da je posebno primetno hrvatsko uplitanje.

- Srbija je u vojnom smislu bila na 55-58 odsto snage hrvatske vojske, a danas je Srbija, iako Hrvatska ima dobro opremljenu vojsku, ozbiljnu vojsku, ozbiljno naoružanje, ali je prvi put slabija od Srbije u poslednjih 25 godina. Već dve godine je takav slučaj. Srbija brže raste nego Hrvatska ekonomski. Oni su mislili da je da je Srbija završila svoj put prosperiteta i da samo može da ide unazad i da bude džak za udaranje u regionu pošto nije članica NATO i EU. A onda kada su videli da se događa suprotno, a naravno ko je kriv, pa mora neko da bude kriv, "skinite njemu glavu i više se Srbija neće oporaviti". To je njihovo mišljenje, ja ne mislim da je tako. To je njihovo mišljenje. Razumem ih zašto sve to rade, ali ne razumem zašto im neki služe. Razumem Dinka Gruhonjića koji je voljan da im služi - kazao je Vučić.

Dodaje da je on (Vučić) odabrao da služi svom narodu.

- Bili smo 4. u regionu po platama, a danas smo prvi - kazao je Vučić i podsetio na finansijsku konsolidaciju.

Pita da li je nekog ubio, da li je lopov.

- Ne možete da mi pronađete nijedan račun. Izmišljali ste kafane čiji sam vlasnik i na kraju se sve ispostavilo kao laž. Na kraju je ostalo da me ubiju jer sam "nepomenik i zlikovac". Razumem decu, ali ne starije... Ljudi, radite li vi nešto? - pitao je Vučić.