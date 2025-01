VUČIĆ O OPOZICIJI, PRETNJAMA... "Pokušaj obojene revolucije, idržaćemo sve spoljne udare - ne terajte nas da pokazujemo da smo država"

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić bio je gost emisije "Ćirilica" na TV Hepi i poručio je da će izdržati sve napade, kao i da se ne plaši.

Kaže da komično izgleda kad na njegovo ubistvo pozivaju oni koji nemaju hrabrosti, poput Miloša Jovanovića.

- Njegova izjava je u stvari još pokvarenija i netačno je preneta. U nastavku kaže da to nije njegova opcija. Time je želeo da se pravno zaštiti i da kaže "e, nisam ja taj, ali sam pozvao sve druge da to urade", pošto to postoji kao opcija. - kazao je Vučić.

Ističe da su to nedvosmisleni pozivi na rušenje ustavnog poretka.

- I to što se juče na RTS-u dogodilo, ispred RTS-a dogodilo, i na RTS-u, verovatno, pošto im oni prenose, prenosi im i ćutanje, da ne verujete. Sad kao, mnogo važno je to ćutimo pa ili izviždimo nešto, pa i to moramo da prenosimo. Ovo sa ubistvima više nije slučajno - kazao je on i tako prokomentarisao i dedu "studenta" koji mu je pretio ubistvom na protestu "studenata", dodavši da je to nevaspitano.

Kaže da se novinarka verovatno sa tim čovekom dogovarala.

- Nije to slučajno, ona je odlično znala šta će on da kaže, zato ga je i pitala. Zato mu se i zahvalila. Teško da je toliko glupa da nije znala šta je on hteo da kaže - rekao je Vučić.

Sumnjivo mu je što se čovek koji je pregazio studentkinju brani ćutanjem, iako je "reč o narkomanskom zavisniku".

- On je radio i čistio pojedine firme i firme nekih poznatih ljudi sve vreme. Znači on je profesionalan... U jednom trenutku, verujem da će neko morati nešto da kaže - kazao je predsednik.

Podsetio je da je u Loznici čoveku stao na haubu muškarac i vozio se tako 5 metara, a onda je vozač normalno zakočio i nije se zaletao.

- Onda su oni stavili kao da sam ja rekao da je dozvoljeno gaziti ljude. Ovo (sa studentkinjom) je mogao da uradi neko krajnje drzak i bezobrazan. Ne želim da verujem da je angažovan, ali nijednu ne opciju ne odbacujem sasvim - rekao je Vučić.

Podsetio je da nudi opoziciji savetodavni referendum.

Pokazao je razlike u BDP između 2012 i 2024, godine kao i projektovani BDP za 2025. godinu (35,1 milijardu za 2012. i 88 projetkovanih za 2025).

- Pogledajte koliko je Srbija uspešnija nego što je bila u to vreme - kazao je Vučić.

Pokazao je i da imamo pola miliona više zaposlenih.

- Dobar razlog da me ubiju - kazao je Vučić.

Prikazao je i razliku u prosečnoj zaradi i penziji, roditeljskom dodatku, poljoprivrednom budžetu, izvozu IKT usluga...

- Prosečna penzija u dinarima sa 23.000 na 51.000 - kaže Vučić.

- Što se tiče škola, imamo podatke za 1758. U tih 1758, 1442 škole radiće potpuno normalno, 82,1%. 199 škola radiće, ali neće svi nastavnici raditi. I u 94 škole, nešto manje od 5%, pokušaće da naprave potpunu obustavu rada, koja je apsolutno protivzakonita. Dakle, vi imate pravo na generalni štrajk kada se sindikati ne dogovore sa vladom. Sve je to zakonski propisano. I onda morate da držite čas 30 minuta, zato je to zakonodavac, ali i zakonopisac, predvideo, dakle, 30 minuta mora da postoji čas da deca ne bi ispaštala, da bi deca mogla da uče, jer na kraju krajeva nisu nam potrebna nepismena deca koja će da budu batina u nečijim rukama, već deca koja će drugačije da uređuju svet i koja će da imaju znanje. Zato je predviđeno da 30 minuta morate da imate čas, generalni štrajk i vama ide manja plata. I to je sve ok. Imate pravo na to. Dogovoreno je sve sa sindikatima, čisto je - izjavio je Vučić.

Ističe da je sve pokušaj obojene revolucije.

- Nije problem u tome. Čekaćemo do poslednjeg trenutka kada budemo morali da reagujemo, kad krenu u nasilno blokiranje auto-puta. Naša je obaveza da tolerišemo što je moguće duže i da pokažemo koliko se razlikujemo - rekao je Vučić.

Kaže da je posebno primetno hrvatsko uplitanje.

- Srbija je u vojnom smislu bila na 55-58 odsto snage hrvatske vojske, a danas je Srbija, iako Hrvatska ima dobro opremljenu vojsku, ozbiljnu vojsku, ozbiljno naoružanje, ali je prvi put slabija od Srbije u poslednjih 25 godina. Već dve godine je takav slučaj. Srbija brže raste nego Hrvatska ekonomski. Oni su mislili da je da je Srbija završila svoj put prosperiteta i da samo može da ide unazad i da bude džak za udaranje u regionu pošto nije članica NATO i EU. A onda kada su videli da se događa suprotno, a naravno ko je kriv, pa mora neko da bude kriv, "skinite njemu glavu i više se Srbija neće oporaviti". To je njihovo mišljenje, ja ne mislim da je tako. To je njihovo mišljenje. Razumem ih zašto sve to rade, ali ne razumem zašto im neki služe. Razumem Dinka Gruhonjića koji je voljan da im služi - kazao je Vučić.

Dodaje da je on (Vučić) odabrao da služi svom narodu.

- Bili smo 4. u regionu po platama, a danas smo prvi - kazao je Vučić i podsetio na finansijsku konsolidaciju.

Pita da li je nekog ubio, da li je lopov.

- Ne možete da mi pronađete nijedan račun. Izmišljali ste kafane čiji sam vlasnik i na kraju se sve ispostavilo kao laž. Na kraju je ostalo da me ubiju jer sam "nepomenik i zlikovac". Razumem decu, ali ne starije... Ljudi, radite li vi nešto? Šta rade ljudi od 40-50 godina? Svaki dan. U deset ujutro, u dvanaest, pre podne ili podne. Radite li vi nekad nešto? Ili sve vreme u ovom svetu imate da zgubidanite. A da ne pričamo o tome da, kaže, najveća je borba sad kako će u kulturi da proglase štrajk. Pa pitaju advokate. Aj, stručnjaci, pomozite nam. Mi bismo da proglasimo štrajk, ali ako proglasimo štrajk, mnogo volimo pare, ne stižu nam pare. I neće nam dati pare. Jer ćemo dobiti manje pare. Nego da mi kažemo da je to obustava rada, pa onda neće da uzmu, pa stvarno, što ste mudri. Nego ćete protivzakonito nešto da preduzmete, ali da vam pare ostanu, jel da? Da ne radite ništa, ali da pare dobijate. I sve vam je tako. I sve vam je tako.- pitao je Vučić.

Kaže da je zakon prema svima isti.

- Nema tu mnogo priče - kazao je on.

Kad je u pitanju pravljenje atmosfere, kaže da imamo spoj interesa nekoliko zapadnih obaveštajnih agencija, ali i regionalnih, pre svega hrvatskih i albanskih da se Srbija razori iznutra da ne predstavlja ozbiljan faktor na međunarodnoj sceni i da bi se urušavala u sukobu unutar države.

Ponovio je tvrdnju da je Dragan Šolak u dugovima.

- Uložili su milijardu evra u borbu protiv mene. Taj kriminalac je dužan, nema više takve podrške jer se družio sa Hanterom Bajdenom. Uostalom i mene su jurili na nekim skupovima gde sam se pojavio ne bi li me uplašili. Oni svi služe da mene uplaše - rekao je Vučić.

Podsetio je na regionalne medije koji ga napadaju, poput "Vijesti".

- Oni su, pre promene vlasti, Telekom Srbije držali u bednom stanju jer je služio Draganu Šolaku i Draganu Đilasu. Postavljali su direktore sektora i sve. Razarali su Telekom u korist SBB. Tako je SBB otimao infrastrukturu Telekoma. Generalnom direktoru i direktorima sektora davali ogroman novac u kešu na ruke. Oni su uništavali imovinu građana Srbije. Ovi su se privatno bogatili da bi mogli da upravljaju Srbijom - kazao je Vučić.

Kada je Srbija pokušala da podigne svoj kapital i zaustavila dalju pljačku, krenula je opšta haranga i hajka protiv Vučića, ističe.

- Kada smo pokušali da to sprečimo, da podignemo kapital, imovinu Srbije, da država Srbije bude jača i zaustavili dalju pljačku i dalju povlasticu, tada je krenula opšta haranga i opšta kampanja protiv mene, koja traje već devet godina i koja je apsolutno nezabeležena ni u jednoj jedinoj zemlji, ne u okruženju, već bilo gde u Evropi. Ponosan sam na to što sam izdržao i izdržaću i pobediću ih do kraja. Pobediću ih šta god da se desi. Jedno ne mogu da promene, da me potčine, da me nateraju da ih se plašim - kazao je on.

Ističe da je SNS najveća partija u celom regionu.

- Ti ljudi su preokrenuli putanju ove zemlje i uradili sve najbolje za ovu zemlju. I u toj partiji ima kukolja i sa takvima će SNS da se izračuna. Krajem januara će se iznenaditi i mnogi tužioci - kazao je Vučić, najavivši borbu protiv korupcije i da ni jedna oblast neće biti preskočena, kao i ni jedna politička stranka i da niko neće biti pošteđen.

Kaže da će propasti spoljna ujdurma protiv Srbije.

- I da mi se nešto desi, to će propasti jer su Srbi naučili to da prepoznaju - kazao je on.

Kaže da bi morali da ga ubiju ako žele prelaznu vladu (vlast bez izbora).

- Pištolj na čelo da mi stave neću prihvatiti uništavanje Srbije - rekao je.

Podsetio je da je sudija Majić pustio na slobodu šiptarske teroriste.

- Ja sam za to da napravimo pokret ljudi koji neće da se plaše najvećeg šljama u ovoj zemlji. Koristim rečnik ProGlasa - kazao je on.

Ističe da je i za Svetlanu Bojković bio veliki gospodin dok njen muž nije izgubio funkciju, a spomenuo je i da je najgori ubica za Milana St. Protića jer ne želi više da ga postavlja na mesta ambasadora.

Podsetio je da je 9. marta ubijen policajac Kosović, iako nije bio kriv, kao ni Ranko Panić koji je samo hteo da ide ulicom i da skrene do RTS.

- Niste dali da se dođe do RTS i tada je brigada napala. Koliko godina ne može da se sazna kako je stradao Ranko Panić, a mi ih pustili da divljaju - kazao je Vučić.

Pita šta je sa zahtevima studenata i ističe da su svi ispunjeni.

- Znate li koji dokument nedostaje? Šta nije urađeno? Koji dokument hoće? To od početka nije bila tema, to je samo trik. Ja se radujem napretku Srbije, nečemu što je dobro, što je dobro ta udarena devojka i ova žena Marija iz Novog Sada. Oni svi pričaju o nasilju, a u nasilju samo oni učestvuju. Samo što nisu spalili Gradsku kuću. Sećate se priče o huliganima koji su pretukli decu u Novom Sadu? Ispostavilo se da tata od tog huligana je opozicioni aktivista. Niko iz SNS. Odjednom tišina. Pa i za Inđiju. I opet suprotno - tvrdi on.

Kaže da mu je povređena baka rekla da je osećala bol u vratu i kuku i napad na nju je okarakterisao kao "nepoštovanje" i "nekontrolisani bes".

Pita kako će univerzitetski profesori da traže plate jer nisu radili ništa, osim za strance.

- Za strance ste radili jer oni ne poznaju blokade - kazao je on.

Pita ko će da plati godinu studentima koji su bili na budžetu.

- Šta ćemo da radimo sa onima koji su uzeli kredite? Ko će da odgovara za njih? Hoćete li vi profesori i dekani da im vratite te pare? Ne lažite narod da su vam primanja 130.000 dinara i nemoj da lažeš ti Jovanoviću da su ti primanja 130.000 dinara. Sramota me i da pričam šta je taj čovek radio - rekao je Vučić.

Kaže da ima hiljade advokata koji hoće da rade, ali ih je "preglasala rulja na skupštini AKS".

Kaže da namerno neće da zakaže skup u Beogradu i Novom Sadu da se ne bi pričalo da pravi kontramiting.

- Da zakažem skup u ovom studiju oni bi rekli evo ga Vučić drži kontra miting. Ja sad neću ništa, sklanjam. Znate li koliko je ljudi pobesnelo jer neće da trpe više ovaj javašluk. Ljudi su siti. Ljudi 70 dana nemaju mira i siti su toga, moraju da razmišljaju da li će neko da ga bije ili zaustavlja. Moraju da razmišljaju da li će neko danas da se pojavi na ovom ili onom mestu. U svoj raspored morate da ubacite kud smete ili ne smete da idete jer su vam neki ograničili slobodu kretanja - rekao je Vučić, govoreći o blokadama.

Podsetio je na sastanak koji je imao sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom.

- Ja sam svojim radom u prethodnih 12 godina sebi dao pravo da budem slobodan čovek. Sa Orbanom sam danas razgovarao tri sata. I o Trampu. Čovek koji je najveći prijatelj Trampa neče ići na inauguraciju. Kineski predsednik je jedini koji će nekoga poslati da ode da ga zastupa. Srećan sam što smo izgradili divne odnose - rekao je Vučić.

Kaže da predstavnici opozicije ni u rijalitiju ne bi pobedili jer i tamo neko mora da glasa.

- Naša opozicija je oruđe u rukama jednog kriminalca i stranih obaveštajnih službi. Ova deca su manje više instrumentalizovana od strane njih. Ja volim fer odnos. Oni misle da ću da biram oportunistički lakše stvari, ja uvek biram teži put. Uvek sam znao da niko ne može da zaustavi moj duh. Možete fizički, nisam baš ni perfektnog zdravlja, ali duh nikada nećete uspeti. Gde god da se nalazimo, pobeđivaću ih dok sam živ - rekao je Vučić.

Najavio je svoj odlazak u Davos, te podseća da tamo odlazi i predsednik Kine Si Đinping.

- Si Đinping je bio ključni govornik koji je nagovestio promene u svetu, samo da su ga slušali. Suština je da ne mogu da odgovaram na "Treće oko", "Zonu sumraka" i slično. Važno je da razgovaramo sa prosvetnim radnicima kako da relizujemo nastavu. Dajte da vidimo šta da radimo, da skraćujemo časove, jer niko više danas nema pažnju za 45 minuta. Kako da učimo više jezika, približavamo se svetu. Kako da nam dualno obrazovanje postane obaveza. ovo je nešto što Srbiju može da izvuče. Želim da pomognem onima koji hoće da se napravi široki narodni pokret, odlučivaće se i o imenu. Svako je dobrodošao. Za 5 ili 10 godina će neko od ove dece će doći i reći "bili ste u pravu" - kazao je on.

Podsetio je na izjavu Gorana Svilanovića koji je rekao da su svi dosovci znali da je jedan od uslova za novac koji primaju od Amerikanaca bio da odvoje Crnu Goru od Srbije.

- Ja sam šokiran ostao. Svi su to znali. Samo jedan nije išao u Budimpšetu - Vojislav Koštunica. Svi ostali su išli. Milošević je bio izrazito talentovan čovek, harizme teško prevaziđene, ali nije njegovo vreme bilo dobro za Srbiju. Je li on bio kriv? Nije. Ne mislim da je to bilo tako sjajno vreme. A da li je Milošević bio talentovaniji posle od svih drugih? Politika i rezultati su nešto drugačiji. Plašim li se izdaje iz okruženja? Mene niko ne može da razočara - rekao je Vučić.

Kaže da je pored lidera SRS dr Vojislava Šešelja proveo 15 godina, a pored Tomislava Nikolića 30 godina i pozvao ljude da ih pitaju da li zna za strah.

- Boga se plašim, ali sam nekako, iako nisam vedar čovek i optimista, radostan u duši svakog dana sve više. Neko će o mojim rezultatima pisati knjige. Uspeh ne mogu da mi oduzmu. Ja nisam još zadovoljan sveukupnim rezultatima sve do decembra 2026. tad povlačim liniju. Ja ću da predam ključeve od Ekspa - rekao je on.

Pročitali ste bezbroj puta Vukan ne postoji i da je hologram, podseća.

- Sad kažu nova taktika "Andrej hoće da kupi NIS", pa im je to malo glupo, pa će da kažu "Andrej Vučić rešio da sruši brata". Nas dvojica smo kao jednojajčani blizanci. To je toliko glupo da nemam reči. Iza ovakvih poremećaja uvek se kriju krupni politički razlozi. Ne krije se iza ovoga samo srušiti Vučića. Za mene više ne može da bude tragično jer sam velika dela ostavio iza sebe. Oni žele nešto drugo, urušavanje Srbije. Dok ste rekli keks bi uništili zemlju. Šta mislite zašto stranci to podržavaju? Šta mislite zašto? - rekao je Vučić.

Vučić je komentarisao i izjave Gorana Ješića, Kurtija...

- Ovde postoje dve škole, jedna je marketinški stručnjaci koji to vode, druga vlada pojedinih zemalja koji su to podržavali preko nevladinih sektora, fondacija itd. Na nekom skupu tamo pred Ustavnim sudom, to im je bio treći skup po veličini sa 15.000 ljudi, 13-15.000, tu su imali zastavu Predaja nije opcija i zastavu Republike Srpske. Nikada se nisu izvinili ni za jednu zastavu, ni za ove krpe sa ovim krvavim rukama, Hamasove, Soroševe, Albanske, bilo čije. Ali morali su da upute izvinjenje zbog zastave Republie Srpske, da se ograde od ekstremističkih zastava. Šta je tu ekstremističko? Dakle, oni nikada nisu preboleli jogurt revoluciju. Gruhonjić vam kaže u svom tekstu, čovek koji mrzi Srbiju: "Vojvodina je deo Srbije ali nije Srbija". To je ono što oni žele, žele povratak na vreme Boška Krunića, vreme povratka Veselinovih, sve ono što građani Srbije i severa Srbije više ne žele. Oni to žele. I to sve prikrivaju nekim drugim stvarima i nemojte nikada da imate iluziju. Nikada se nešto ovako ne dešava bez velikog belaja i velikih zahteva. I dođosmo do tog razloga zašto mene treba da ubiju. U moje vreme nije bilo sankcija za Srbiju, u moje vreme nismo Srbe slali u Hag i trpali u džakove. U moje vreme se nije odvojio nijedan deo Srbije i Jugoslavije. Nije u moje vreme Kosovo proglasilo nezavisnost. 27,28 je zemalja u moje vreme povuklo priznanje Kosova. I zastava Srbije je lepa zastava, a ne ekstremistička. Da me ubijete? Samo napred. Uverenje neću da menjam. Zastava Srbije je svetinja. Zastava Srpske? Divna. Moj sin stariji, niste smeli ni da ga pohvalite. Zato me toliko mrze Kurti i Svečlja - kazao je on.

Kaže da ga optužuju da je kriv za sve što se desi. Za plenume kaže da su krizni štabovi.

- Što više ne priča niko o incidentu na Pravnom? Zaustavite se negde, ponašajte se pristojno. Ne možete za svakoga ko strada da kažete kriv je Vučić.Ovaj primi koš, kriv ja, ovaj primi gol, kriv sam ja - rekao je Vučić.

Ističe da je znao da je Dragan Đilas prve pare napravio 2005. godine.

- On govori o vremenu kad je već bio vlast, a ne kada je bio niko i ništa. On je lično prijavio prihod od 619 miliona. Nekad me je čak i hvalio, kada sam bio premijer - kazao je Vučić.

Kaže da je Kurti Demaćijev sledbenik, a za koga kaže da on iskonski mrzi srpski narod i srpsku crkvu.

- On (Kurti) srpsku crkvu čitajući Natašu Kandić i Sonju Biserko doživljava kao panteon u kome se skupšljaju zločinačke ideje i okupljaju zločinci za sprovođenje velikosrpske politike - kaže Vučić i ističe da Kurti nije sasvim svoj.

Od novoizabranog predsednika SAD Donalda Trampa kaže da očekuje rušenje apsolutno korumpirenog sistema za rušenje režima u svetu. Uzda se, kaže, u Ilona Maska i Viveka Ramasvamija, te dodaje da mnogo novca mogu da uštede za američke državljane.

- Ako oni to urade, to su strukturalne promene političkog krvotoka u svetu - kazao je Vučić.

Misli da će Tramp da kaže da te agencije više ne postoje i da tako zatvori tu priču, spase svoj budžet i spasi desetine slobodarskih naroda.

- Odjednom će Amerika u njihovim odnosima da skoči. Neverovatno koliko će Amerika time da popravi svoj ugled širom sveta - rekao je on.

Ističe da će biti potrebno godinu-dve da se to primeti.

- Ako on za 6 meseci zaustavi rusko-ukrajinski sukob, mi odosmo u nebo što se naše ekonomije tiče. U nebo! Zaustavite rat do Vidovdana, ja ne mogu da vam kažem koliko bismo bili u stanju da povećamo plate i penzije - rekao je Vučić.

I zaposleni na određeno i nezaposleni imaće samo jemstvo u pogledu najavljenih kredita za stanove za mlade, najavio je.

- Izdržaćemo sve spoljne udare - kazao je na kraju emisije.

Zahvalio se svim ljudima koji su strpljivi i trpeljivi, koji gledaju u budućnost i nadaju se da će maltretiranje građana blokadama jednom da prestane. Zahvalio se i studentima koji nisu pristali da budu eksperiment političkkih stranaka. Sve je zamolio da rade svoj posao, profesore, glumce...

- Molim vas da se okrenete budućnosti. Uskoro će referendum ili izbori i tada olovkom u ruci imate priliku da promenite vlast. Molim vas, ne terajte nas da pokazujemo da smo država - rekao je on.

Kaže da ćemo pobediti i izdržati sve nedaće.

- Srbija ne sme da stane i Srbiju niko neće zaustaviti - rekao je on.