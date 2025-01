PETKOVIĆ O JOVANOVIĆEVOJ PRETNJI VUČIĆU: Izraz političkog sunovrata i ozbiljno krivično delo

OPOZICIJA na referendum o poverenju predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću ne ne sme, ali zato njeni predstavncii ne isključuju njegovo ubistvo, a tim povodom se oglasio i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković.

- Poziv na ubistvo i priželjkivanje smrti predsednika Srbije Aleksandra Vučića od strane Miloša Jovanovića je, ne samo izraz političkog sunovrata, već i ozbiljno krivično delo, i krajnji je trenutak da nadležne državne institucije počnu da sankcionišu one koji pozivaju na ubistva i rušenje ustavnog poretka - naveo je on.

Petković ističe da odgovorni političari poput Aleksandra Vučića rade na smirivanju tenzija u društvu i pokušavaju da u Srbiji osnaže pristojnost i razumevanje za svakovrsne razlike, dok Jovanović i njemu slični prizivaju nasilje, kao odraz političke nemoći jer Aleksandra Vučića ne mogu da pobede pa žele da ga eliminišu.

- Pristojna Srbija ne sme da popusti pod pretnjama i nasiljem koje priželjkuje politička manjina, niti da ćuti kada se legitimno izabranom predsedniku preti otvoreno smrću. Jovanović se nada da će nekulturom i besprizornošću zadobiti simpatije ekstremista, ali ovakvim ponašanjem sebe samo osuđuje na nestanak sa političke scene. Nasilje ni u kom obliku ne sme biti sadržaj političke komunikacije u Srbiji, i uveren sam da će u predstojećem periodu oni koji vole Srbiju i preziru siledžije, Jovanoviću i njegovim investitorima Đilasu i Šolaku održati političku lekciju iz pristojnosti, rodoljublja i demokratije - naveo je Petković.

Miloš Jovanović, Đilasov potrčko ranije je izjavio:

"Druga opcija je zaista da uzmemo oružje pa da se obračunamo! Vidim da je i Aleksandar Vučić rekao ali on je pomenuo bacanje sa terase, je l' tako? Vi me ispravite ako se varam, ali mislim da se ne varam, negde je Aleksandar Vučić rekao da treba da ga bace sa terase. I to je opcija!"

