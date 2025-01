"GURNULI SU ME, IŽIVLJAVALI SE, SVAŠTA SU MI GOVORILI" Ispovest bake napadnute juče u Novom Sadu (VIDEO)

POVREĐENA sugrađanka istakla je da ima bolove u lumbalnom delu kičme.

Foto: Printskrin Youtube

Marija Dućak, 65-godišnja Novosađanka, povređena je danas u incidentu koji se odigrao na uglu Jevrejske ulice i Bulevara oslobođenja, tokom blokade raskrsnice.

- Išla sam s posla kući i nailazila je petica. Radovala sam se jer sam u pola pet jutros krenula na posao. Međutim, pojavljuje se ta rulja, nisu hteli da nas puste. Tu dolazi do koškanja. Nemam snage da pričam, pod bolovima sam, idem od lekara. Omladina koju ja mogu da rodim se iživljavala, svašta su mi govorili, neki su me psovali, neki su rekli da me puste da ležim dole. Oni su mene gurnuli, nisam ja pala kako se navodi - rekla je ona.

Povređena sugrađanka istakla je da ima bolove u lumbalnom delu kičme.

- Ovo nije prvi put da se ovo dešava. Oni nama blokiraju put kad idemo na posao i kad se vraćamo. Kažu idite peške, žena od 65 godina. Treba da ih je sramota - rekla je Dućak.

Inače, ovu stariju ženu je grupa studenata najpre verbalno napala, a zatim i gurnula na trotoar,usled čega je ona zadobila povrede.