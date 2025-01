MISLE DA SU ELITA, DA SU BOLJI OD DRUGIH: Vučić o protestima dela glumaca

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić u emisiji Fokus na TV B92 govori o svim aktuelnim temama.

Kaže da dobar deo glumaca misle da su elita i bolji od svih drugih.

- Nemam problem što moj posao svi znaju bolje nego ja. To vam je kao priča sa fudbalskim selektorom... To je prokletstvo našeg posla, ali onda nek zakažu miting i nek pričaju šta hoće. Onda moraju da budu spremni da primaju udarce kakve i ja primam. Nemojte to da radite u pozorištima. Šta su uradili time, osim što su deo ljudi udaljili od pozorišta? Nikad im nije bilo dovoljno para, a kad su najmanje para imali, onda im je bilo dovoljno jer su bili "elita". Izvinite, za mene je svejedno da li čovek dolazi iz Čipuljića, Pirota, Bečeja, Beograda, Novog Sada... - rekao je.

Ističe da je onaj koji krade toalet papir (Đorđe Stanković), danas krade mikrofone novinarima tokom konferencije za štampu.

- Ovo je neka patološka lopuža, ovo je neki čudan tip - rekao je Vučić.

Dodaje da se takvi uvek doteraju jer misle da su mnogo pametniji kad se srede.

On ne dozvoljava ni da se čuje čak ni pitanje koje se ne dopada Milivojeviću! Zamislite da sam ja to uradio! nastavak za Stankovića