VUČUĆ O STUDENTSKIM PROTESTIEMA: Opozicija priznala da organizuje studentske proteste

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić u emisiji Fokus na TV B92 govori o svim aktuelnim temama.

Foto: Novosti

- Ja sam mislio da predstavnici opozicije tamo ne odlaze i da su to studentski protesti - kazao je, komentarišući izjavu predsednika DS da predstavnici opozicije idu na Fakutlete kod studenata.

Kaže da je dobro da je Milivojević priznao da oni organizuju studentske proteste.

- Ja sam taj Pravni fakultet završio, a on je za to vreme jurio kučiće za neke druge stvari - kazao je on.

Kada je u pitanju Goran Ješić, kaže da neće da komentariše ljude koji tuku žene.

- Ja sam najveći protivnik onima koji tuku ženu i decu - kazao je Vučić.

Studentima moraju da pomognu profesori, kaže, ali dodaje da profesori to neće.

- Značajno veći broj studenata je protiv blokada, ali oni su mirni i neorganizovani, samo traže pravo da polažu ispite - rekao je Vučić.