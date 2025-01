BRNABIĆEVA O MEĐUSOBNOJ TUČI STUDENATA NA PRAVNOM FAKULTETU: Nije normalno da za to optuže Vučića i prikažu ga kao Hitlera

PREDSEDNICA Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić govorila je o tuči među studentima na Pravnom fakultetu u Beogradu.

Foto: Printskrin

- Tuča među mladim osobama i ako ima bilo kakve veze sa nama, odmah da podnesemo ostavku. Jedine veze ima sa proslavom srpske Nove godine i većom količinom alkohola, ali po meni je sve to prirodno i normalno. Jedino nije prirodno a još manje normalno da se za to optuži predsednik Vučić i da kažu deca su se potukla, a ti si Hitler, jer to tako radi Šolak. Mi se svi zajedno svakim danom upoznajemo sa plenumom iz zagrebačke "blokadne kuharice". Oni koji su ušli sa velikom količinom alkohola, nisu sa tog fakulteta, ali su ušli. U ovom slučaju pušteni su srednjoškolci sa velikom količinom alkohola, ali to nije bitno - rekla je Brnabićeva.

Potom je pokazala naslovnu stranu "Danasa".

- Evo vam naslovna strana Danas, ne targetiraju Vučića što ga pokazuju kao Hitlera, nego ja targetiram njih što pokazujem njihove naslovne strane. Ako se stidite naslovnih strana, onda nemojte u tome da učestvujete. Kad se desi tuča pod takvim okolnostima, onda je Vučić Hitler, ali nije prvi put Hitler u Šolakovim medijima. Sve je u redu ako je protiv Aleksandra Vučića. Ko želite da vodi Srbiju, ovakvi Šolakovi ili Aleksandar Vučić.

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ

- Nije ovo prvi put da je Vučić rekao da hoćemo da ispitamo poverenje, jer ako nema poverenje nema legitimitet. Hvala Vučeviću koji je nastavio da deli te vrednosti, šta će nam vlast ako nemamo poverenje i legitimitet. Oni zauzeli fotelje i umislili da su ministri, ne treba ti fotelja nego glasovi naroda. Nakon korone, Vučić je rekao da smo prošli kroz teška vremena i da je jedino demokratski da pitamo građane da li smo zadovoljni, zato smo imali tada vanredne izbore. Nakon protesta Srbija protiv nasilja, kada je opozicija smogla snage i pomislila da je dovoljno jaka, hitno tražili izbore, tada im je bilo do izbora jer su videli građane na ulicama i mislili da su za njih. Evo vam izbori, evo da proverimo volju, iako nismo ni blizu završetka mandata.

I sa ovom tučom na Pravnom, dobro je što nema povređenih, mladalačka tuča na proslavi, svi smo ih videli na hiljade, samo što niko nije od nas za to krivio predsednika - rekla je Brnabićeva.