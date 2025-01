PROFESOR ANTIĆ: Blokaderi anarhisti se služe protivustavnim i nedemokratskim modelima borbe! (VIDEO)

ČEDOMIR Antić - profesor Filozofskog fakulteta, o "studentskim" blokadama:

"Mi sad imamo da se za Ustav bore oni koji su organizovani protivustavno! Dakle, u našem Ustavu nema plenuma, nema blokada. Plenumi, to vam je ono - ko se skupi, pa je tako Bogoslovski blokiralo 22 studenta u plenumu. Mi smo došli u situaciju da su studenti prihvatili jedan model koji je nedemokratski i tako su nam tog 1. decembra na nastavu su nam došli neki nepoznati ljudi i počeli su da zvižde i viču "ua"! To nisi bili moji studenti niti su uopšte sa Filozofskog fakulteta! To su anarhisti koji ne smeji da se potpišu. Onda je stiglo pismo podrške dekana Danijela Sinanija u kom mi podržavamo studente u blokadi, one koji su nas izbacili sa predavanja!"

PROFESOR ANTIĆ: Blokaderi anarhisti se služe protivustavnim i nedemokratskim modelima borbe!



