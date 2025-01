NEUTRALNOST JE NAJJAČA POZIVNICA U BEOGRAD: Koje su komparativne prednosti Srbije kada je reč o ponudi za susret Putin-Tramp

OD svih zemalja u Evropi, Srbija je idealno mesto za susret predsednika Donalda Trampa i Rusije Vladimira Putina. Politička i vojna neutralnost čine našu državu prihvatljivom i za Moskvu i za Vašington u poređenju sa drugim zemljama koje su se ponudile da budu domaćini (Turska, Švajcarska, Austrija), a već su svrstane u određene blokove.

Foto AP

OD svih zemalja u Evropi, Srbija je idealno mesto za susret predsednika Donalda Trampa i Rusije Vladimira Putina. Politička i vojna neutralnost čine našu državu prihvatljivom i za Moskvu i za Vašington u poređenju sa drugim zemljama koje su se ponudile da budu domaćini (Turska, Švajcarska, Austrija), a već su svrstane u određene blokove. Takođe, Srbija ima izuzetno razvijene odnose i uspešno održava političku komunikaciju na najvišem nivou sa obe strane, te bismo mogli da budemo most između suprotstavljenih sila, što bi ojačalo naš ugled u međunarodnoj zajednici. Uz to, Beograd zadovoljava sve bezbednosne, diplomatske i tehničke standarde potrebne za organizaciju ovog istorijskog događaja.

Ovako sagovornici "Novosti" ocenjuju najavu predsednika Aleksandra Vučića da će ponuditi domaćinstvo za sastanak novoizabranog lidera SAD i prvog čoveka Ruske Federacije. Naša država poštuje međunarodno pravo i pruža primer malim zemljama kako mogu da balansiraju u globalnoj politici, što dodatno čini Beograd pogodnom lokacijom za ovakav susret na visokom nivou.

Istovremeno, i iz Moskve i Vašingtona stižu poruke da je još rano govoriti o mogućem mestu sastanka dvojice predsednika koji iščekuje ceo svet. Trampov savetnik za nacionalnu bezbednost Majkl Volc kazao je da se u narednim danima ili sedmicama očekuje da će Tramp i Putin razgovarati telefonom, navodeći da "svi znaju da se rat u Ukrajini mora završiti diplomatskim putem", te da je "nerealno očekivati da ruski vojnici budu proterani sa svakog pedlja ukrajinske teritorije".

Vučićeva ponuda - svetska vest MEDIJI u svetu i regionu preneli su vest o inicijativi predsednika Vučića. Tako ruska agencija TASS ističe da je Vučić obećao da Srbija može da garantuje bezbednost dvojici državnika. Agencija RIA Novosti prenosi reči šefa naše države da je Srbija dobro mesto za takav susret zato što nije samo formalno izvan vojnih blokova, kao neke zemlje, već je, zapravo, izvan i NATO i ODKB i da je suštinski nezavisna država. To su naglasili i hrvatski mediji, prenoseći Vučićevu izjavu. Ukrajinska "Pravda" ističe da je Vučić poručio da Tramp u Srbiji ima najveću podršku od svih evropskih zemalja, kao i da je Putin veoma popularan. Turska agencija Anadolija i javni servis te zemlje TRT, prenoseći Vučićevu izjavu da je Srbija zainteresovana da bude mesto susreta Putina i Trampa, takođe naglašavaju njegove reči da je Srbija suštinski samostalna i nezavisna država.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov istakao je da mnoge zemlje pokazuju spremnost da budu platforma potencijalnih pregovora Putina i Trampa, ali da je suviše rano govoriti o tome. On je dodao da još nema suštinskih priprema za sastanak dvojice lidera, ali da za to postoji politička volja.



Đurić podseća da je Srbija i u prošlosti bila domaćin različitim razgovorima za koje se u javnosti ne zna, poput razgovora o Avganistanu, Bliskom istoku... Komentarišući razmatranje Srbije kao domaćina za taj sastanak, Đurić kaže da sama činjenica da je naša zemlja "u igri za tako nešto i da je to doživljeno kao nešto što je prihvatljivo u svetu, nas izdiže iz blata svakodnevnih balkanskih sukoba i podela".

Nekadašnji šef diplomatije Vladislav Jovanović ističe da je ovo prvi put da Srbija ima najozbiljnije izglede da bude prihvaćena kao domaćin i da u odnosu na druge zemlje kandidate imamo očigledne prednosti. U svojoj diplomatskoj istoriji, nismo bili domaćini samita dvojice najjačih zemalja na svetu. Dok je Jugoslavija bila deo politike nesvrstanih, bila je posrednik između dva suprotstavljena bloka, ali i tada su susreti bili na nižem diplomatskom nivou.

- To što je naš predsednik javno ponudio, ima veliki značaj - objašnjava Jovanović, za "Novosti". - Prvo, politički i vojno smo neutralni, a drugo mi smo zemlja u ekonomskom i političkom napredovanju i imamo najrazvijenije odnose sa velikim zemljama. Otvoreni smo kao knjiga za saradnju sa svima koji to žele. Na nas mogu da se ugledaju druge male zemlje koje se pozivaju na Povelju UN i poštovanje međunarodnog prava a pokazujemo svojim primerom da je to moguće. Turska se nudi, i već je bila domaćin u vezi sa Ukrajinom. Međutim, sad je uplovila u neke ratne vode prema Siriji i Izraelu, angažovana je na drugim stvarima koje nisu u duhu dijaloga za postizanje kompromisa. A Švajcarska je već svrstana zemlja, u ekonomskom je ratu protiv Rusije i tako je kompromitovala svoju neutralnost. Austrija se od sporazuma 1954. godine u međuvremenu identifikovala sa životom zapadnih zemalja i njihov je organski deo.

Jovanović kaže da je ovakva situacija "zrela" da je potencijalni gosti razmotre, te da nam ostaje da sačekamo njihovu odluku.

- Na to može da utiče i želja Trampa i Putina, da li im više odgovara naš milje ili neki skrovitiji, jer bi u Beogradu bili izloženi očima svetske javnosti.

Bivši diplomata Zoran Milivojević saglasan je da, kada je reč o Evropi i Mediteranu, ne postoji bolja ponuda od Srbije za sastanak lidera SAD i Rusije. On podseća da naša zemlja nije članica nijedne organizacije koja je pod kontrolom jedne ili druge velike sile:

- Imamo te ključne pretpostavke za odluku o mestu susreta. Sasvim je jasno da ruskoj strani ne bi odgovarala nijedna zemlja koja im je uvela sankcije ili ih poštuje, ili je na bilo koji način svrstana uz zapadnu politiku prema Rusiji. Sa druge strane, Americi ne bi nikako odgovaralo bilo ko ima rezerve prema njihovoj politici, poput Kine, zemalja BRIKS, Afrike, Azije, čak i Latinske Amerike. Prema tome, Srbija i Beograd su najpovoljnija pozicija jer nema političke smetnje a imamo komunikaciju sa obe strane.

Naš sagovornik dodaje da je Srbija kvalifikovana i zadovoljava sve standarde kada je reč o bezbednosti i organizaciji takvih skupova, uključujući diplomatsku korektnost, protokol, diskreciju ali i tehničke uslove.

- Odluka ne zavisi od nas, nju donose Rusija i Amerika. Ali, kada je reč o Evropi, jasno je da Beograd jedina ponuda. Švajcarska proklamova neutralnost više ne važi jer poštuju sankcije - zaključuje Milivojević.