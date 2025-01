NAVIKLI NA OTIMAČINU: Opozicija pritiska Vučića preko N1 da otme rusima NIS (VIDEO)

SA JEDNE strane imate Aleksandra Vučića - odgovornog državnika koji u teškim trenucima ne okreće leđa Rusiji - zemlji koja je stajala uz nas kad su hteli da nas proglase genocidnim narodom, kad je trebalo u UN da se brani teritorijalni integritet Srbije...a sa druge strane imate opoziciju koja bi drpila nešto što su sami prodali istoj toj Rusiji!

Foto: Printscreen

- Ako Rusija ne želi prodati NIS, onda nacionalizacija! Država ima te mehanizme i ima razloge da to stavi pod svoju kontrolu. Ja to neću nazvati nacionalizacija, nego "stavljanje pod svoju kontrolu - izjavio je Goran Radosavljević - opozicionar, savetnik u Vladi Srbije do 2011. godine.

NAVIKLI NA OTIMAČINU! OPOZICIJA PRITISKA VUČIĆA PREKO N1 DA OTME RUSIMA NIS!



Dakle, isti ovaj predstavnik Vlade je prodao NIS Rusima 2008. a sada bi da ga otme od iste te Rusije!