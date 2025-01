BRNABIĆEVA PORUČILA MARINIKI: Sa nestrpljenjem čekam osudu stavova Ješića i Gruhonjića

PREDSEDNICA parlamenta Ana Brnabić odgovorila je potpredsednici Stranke slobode i pravde Mariniki Tepić.

Foto: Tanjug

- Ako ste protiv separatističkih namera koje su jasno i eksplicitno izneli i Goran Ješić i Dinko Gruhonjić, a koji su, kao "koordinatori", kako je Ješić sam rekao, održali sastanak sa određenim brojem studenata u blokadi, pozivam Vas da odmah javno osudite takve istupe. Ispod, ako niste videli do sada, imate dokaz mojih tvrdnji. Ješić se nada da ćemo "Vojvodinu pustiti da ode", a portal Autonomija Dinka Gruhonjića je pre samo 8 dana objavila kolumnu čija je suština u sledećim rečima: "Vučić neće trajati večito, a vojvođansko pitanje će se pre ili kasnije vratiti u središte javne pažnje... Autonomija više nije dovoljna, pa se u formulaciji problema mora insistirati na vojvođanskom pitanju. To se pitanje mora zaoštriti, a politički asortiman proširiti. Pojava, dakle, vojvođanskih separatista mora biti sasvim normalna stvar. Politički ideal nezavisne države Vojvodine je legitiman – posebno je pitanje da li je i realan – pa i zagovornicima ove opcije mora biti omogućeno da se, pod istima uslovima kao i autonomaške i neautonomaške opcije, nadmeću za podršku građanstva" - objavila je Brnabićeva na mreži Iks.

- Dakle - izvolite, ogradite se od ovakvih stavova. Samo se nešto plašim da nećete. Ipak je Vama teritorijalni integritet Srbije relativna stvar. Da podsetim, Vi ste sa Aljbinom Kurtijem potpisali dokument u kome se, praktično, priznaje jednostrano proglašena nezavisnost Kosova* (takođe prilažem da biste se lakše setili). O suverenitetu da ne govorim - s obzirom na to da ste molili Evropski parlament da usvoji rezoluciju kojom se traži ukidanje suvereniteta Srbije. Evo, sa nestrpljenjem čekam Vašu osudu stavova Gorana Ješića i Dinka Gruhonjića i njihov pokušaj zloupotrebe studenata u blokadi. You can do it - zaključila je Brnabićeva.

BONUS VIDEO: JOŠ JEDAN DOKAZ DA SU POLITIČKI PROTESTI: Na skupu i predsednik omladine Nova DSS