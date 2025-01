VUČIĆ NAJAVIO: Ponudićemo da budemo domaćini samita Trampa i Putina

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će naša zemlja i zvanično ponuditi da bude domaćin samita američkog i ruskog predsednika.

Foto: Profimedia

- Razgovaraćemo sa ljudima iz Trampove administracije, o svim važnim pitanjima. Nisam se nikada gurao u svetske probleme, i pravio se pametan da bih to rešavao, niti ću to da činim u budućnosti, želim po prvi put zvanično da kažem, Srbija je zainteresovana da bude mesto susreta predsednika Rusije i predsednika Amerike. Zašto? Srbija nije samo formalno van vojnih blokova, kao što su to neke druge zemlje koje nude svoje domaćinstvo, Srbija je sušninski van oba bloka i NATO i ODKB-a. Suštinski samostalna i nezavisna zemlja. U potpunosti smo pripremljeni da garantujemo bezbednost obojici predsednika. To je zemlja u kojoj je Tramp imao najveću podršku u čitavoj Evropi. Ne postoji nijedna zemlja koja može sa Srbijom da se poredi po stepenu podrške predsedniku Trampu. Ne pričamo o lidera kojih je bilo ovakvih ili onakvih, pričamo o podršci naroda u celini. Sa druge strane to je zemlja kojoj je predsednik Putin i dalje vrlo vrlo popularan. Ja mislim da je to mesto na kugli zemaljskoj koje bi obojici odgovaralo.