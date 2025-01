EKSPO 2027 ĆE I TE KAKO BITI ODRŽAN (VIDEO)

NA DRUŠTVENIM mrežama gotovo svakodnevno osvane neka neistina sa ciljem da se potpiruju strah i panika kod našeg naroda. Jedna od takvih laži došla je od Aleksandra Olenika.

Foto: EKSPO

Setimo se ukratko ko je Aleksandar Olenik. Lobista za uvođenje sankcija Rusiji i za koga je lažna država Kosovo nezavisna, oglasio se iz Kijeva 2023., i to simbolično sa trga Majdan, i pozvao na proteste "protiv nasilja" u Beogradu! Poslavši tada jasnu poruku da želi Majdan kod nas. Kada je opoziciji bilo zanimljivo da protestuje protiv litijuma rekao je: Ako on ostane, misleći na predsednika Srbije, zapravo je svejedno hoće li se kopati ili ne" Tada je transparentno stavio do znanja da sve što se radii ma samo politički cilj. A tražio je I da se Aleksandu Vučiću zabrani ulazak u Bosnu i Hercegovinu i u Crnu Goru kao da to nije predsednik Srbije I da time ruši ugled I prosperitet svih nas.

Njegova najnovija neosnovana tvrdnja koju priželjkuje jer Srbiji ne želi ništa dobro je objava u kojoj navodi: "Srbija bi zbog političke situacije u zemlji mogla da izgubi licencu za specijalnu izložbu EXPO 2027."

Pogledajte kako mu je odgovorio i šta je rekao Nikola Selaković, ministar kulture u Vladi Republike Srbije: