PROF. ANTIĆ UPOZORAVA: Studenti u Berlinu su 1933. podržavali Gebelsa (VIDEO)

PROFESOR Filozofskog fakulteta Čedomir Antić podsetio je na podršku koju je bivši ministar propagande u nacističkoj Nemačkoj Jozef Gebels imao među mladima 1933. godine.

- Komunistička partija je 1941. imala 12.000 članova, nikad sa tim brojem članova i tom ideologijom ne bi došla na vlast. Mnogi ljudi su tada pomislili 'borimo se za slobodu, socijalnu pravdu...', i šta smo dobili? Dobili smo totalitarnu partiju koja je razvalila Srbiju, razvalila našu privredu, razvalila naše društvo, dovela jednog tuđina na vlast 35 godina! Je l' treba i danas tako da pričamo kao 1942.-'43. 'jao, samo da ovo prođe i dođe bilo ko, a uostalom to su naša deca'. Pa šta to znači, pa nečija deca su i 1933. bila na Univerzitetu u Berlinu i podržavala Gebelsa! Šta to znači? Mlad čovek će jednog dana ostariti! Budite oprezni, nemojte da Asada zamenimo Islamskom državom! - rekao je on za K1.

