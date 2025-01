VUČIĆ O ODLASKU NA HILANDAR: Doneli smo zakon o Hilandaru, pomažemo ga, to je takva svetinja

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić na gostovanju u Jutarnjem programu RTS-a o odlasku na Hilandar.

Foto: Printskrin

- Išao sam sa starijim sinom, sad sam hteo da vodim malog sina, ali nije fudbalska utakmica, on će to za koju godinu. Ići ću sa Nenadom Popovićem i još jednim prijateljem. Nije prvi put, išao sam. Doneli smo zakon o Hilandaru, pomažemo ga, to je takva svetinja, dobijete veliku energiju. Tamo ima naših ljudi divnih krajišnika, koji su uvek najsnažniji i najhrabriji deo našeg naroda. Uvek se sa njima družim, nešto novo naučim, idem na bdenje koliko mogu da izdržim, to je od 2 ujutru, pa onda počinje liturgija jutarnja - rekao je predsednik.

- Kada upale sveće, kada mislite da vas umor savladava, a onda dolazite da se poklonite trojeručici, najvećoj svetinji Hilandara, onda ne osećate više umor ni bilo šta, iako niste spavali, to je posebna energija i snaga. Sve je tamo drugačije, od odnosa prema Aleksndru Obrenoviću koji je spasao Hilandar - dodao je predsednik Vučić.